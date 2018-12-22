THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Yakaladıkları 2,5 metrelik köpek balığını denize bıraktılar

Antalya'nın Beldibi mevkisinde oltasına takılan 2 buçuk metrelik köpek balığını tekrar denize bırakan balıkçı Ömür Okur, "Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki köpekbalığı daha yavruydu. Büyümesi gerekiyor. Denizde olmasının daha iyi olduğunu düşündüğümüz için yeniden suya bıraktık" dedi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:52
Yakaladıkları 2,5 metrelik köpek balığını denize bıraktılar

Antalya'nın Kemer ilçesinde Ömür Okur'un oltasına yaklaşık 2,5 metre boyunda köpek balığı takıldı. Balıkçı, arkadaşları ile yakaladığı yavru köpek balığını denize bıraktı. 

Beldibi mevkisinde balık avlayan Ömür Okur ve Poyraz Kaptan'ın oltasına balık takıldı. Bir süre balığı çekmeye çalışan ikili, başarılı olmayınca arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının da yardım ettiği ikili, kısa süre sonra oltalarına köpek balığı takıldığını fark etti. Balıkçılar elbirliğiyle yakaladıkları köpek balığını tekneye çıkardı. Köpek balığını tartan ve ölçüm yapıp fotoğraf çektiklerini kaydeden Ömür Okur,"Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki köpekbalığı daha yavruydu. Büyümesi gerekiyor. Denizde olmasının daha iyi olduğunu düşündüğümüz için yeniden suya bıraktık" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:52
  1. Antalya
  2. Kemer
  3. Beldibi
  4. Balık avı
  5. Yakaladıkları 2.5 metrelik köpek balığını denize bıraktılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOFAŞ, Anadolu Efes maçına odaklandı
    1. TOFAŞ, Anadolu Efes maçına odaklandı
    2. Kilis’te silahlı kavga: 2 yaralı
    3. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MHP'ye ziyaret
    4. Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    5. "Koskoca CHP 'şu illeri sana bıraktım,..
    6. TÜGVA Olağan Genel Kurulu
    7. "Gelecek, bugünden başlıyor"
    8. "Baro siyaseti popülizm rüzgarına..
    9. PKK'nın gençlik kanadına operasyon! 12..
    10. Kürdistan Yurtseverler Birliği ABD'ye..
    11. Gebze'de kamyonette korkunç infaz! 5..
    12. Erdoğan'dan gençlere dikkat çeken..
    13. Trump'tan 'insanlık dışı' önlem!
    14. Down sendromlu genç, Bağcılar'da 2..
    15. "İslam dünyasında barış ve huzur olmalı"
    16. Yakaladıkları 2,5 metrelik köpek..
    17. Bursa'da köpeğe çarpan kamyonet devrildi
    18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    19. Freni boşalan kamyon şarampole..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti