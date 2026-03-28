SON DAKİKA
Kolonoskopi taraması: Uzmanlardan kritik uyarı: Kolon kanseri gençlerde hızla artıyor
Kolonoskopi taraması: Uzmanlardan kritik uyarı: Kolon kanseri gençlerde hızla artıyor

Uzmanlardan kritik uyarı geldi... Kolon kanseri gençlerde hızla artıyor maalesef...

Gençlerde kolon kanseri vakaları artış gösterdi Uzmanlar erken teşhis için 45 yaş üstü herkesin düzenli tarama testi yaptırması konusunda uyarılarda bulundu.

Gençlerde artış gösteren kolon kanserinin tedavisi için erken teşhis kritik önem taşıyor. Uzmanlar özellikle 45 yaş üstü potansiyel hastaların tarama yaptırması gerektiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Levent Erdem, erken teşhisin kolon kanserine karşı en güçlü yöntem olduğuna dikkat çekti. Erdem, ‘‘Hiçbir şikayeti olmayan kişilerde tarama testi yaptığımızda kolon kanseri öncüsü olan polipler saptanmakta ve yüzde 2 civarında da kolon kanseri görülmektedir. Kolon kanserinin taramasının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Hiçbir şikayeti olmayan kişiler bile 45 yaşın üzerinde ise tarama testlerini yapmalıdır. Kolonoskopi taraması ile kansere giden polipleri tespit ederek kanseri önleyebiliriz’’ dedi.

Kolon kanserinin yalnızca ileri yaş hastalığı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Levent Erdem, genç yaş gruplarında da vaka sayısının arttığını belirtti. Erdem, ‘‘Kolon kanseri dünyada 50 yaş grubunda taramaya katılım arttıkça azalmaya başladı. Gençlerde ise daha sık kolon kanseri ve polipler görülmeye başladı. Türkiye’de de bu artışı saptadık, gençlerimizin de tarama testi yaptırmasını öneriyoruz. Dışkıda nedeni açıklanamayan kan görülmesi ve anemi dediğimiz durum olduğunda mutlaka kolonoskopi taraması yapılmalı. Erken dönemde teşhis ile cerrahi ve onkolojik tedavi yöntemleri ile kolon kanserini önlemek mümkündür’’ ifadelerini kullandı.

TGD Üyesi Prof. Dr. Nurdan Tözün ise hastalığın belirtilerine ilişkin ‘‘Kolon kanserinin belirtileri çok tipik. Hastanın bağırsak alışkanlıklarının değişmesi, dışkıda kan görülmesi, karın ağrısı gibi durumlar kolon kanseri belirtilerdir. Hayat boyu bir insanın kolon kanserine yakalanma ihtimali yüzde 4-5. Bu önlenebilir kanser türünü önlemek için farkındalık oluşturmalıyız’’ dedi.

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin de kolorektal kanserin dünyada ve Türkiye’de en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığını belirtti. Hastalığın erken evrede tespit edilmesi durumunda başarı oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Çekin, "Türkiye’de kolorektal kanser tanısı geç evrelerde konulmaktadır. Kanser geliştikten sonra erken evrelerde 5 yıllık sağ kalım oranları yüzde 90’larda iken ileri evrelerde bu oran yüzde 12’lere düşmektedir. Bu nedenlerle asemptomatik bireylerde erken kanser taraması yapılması önemlidir" dedi.

TGD Kolorektal Kanser ve Polip Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Erdem Akbal ise kolon kanseri riskini belirlemek amacıyla geliştirilen yeni bir çalışma hakkında bilgi verdi. Akbal, ‘‘Farkındalığı artırmak ve risk grubunu tarama testine yönlendirmek adına istatistiki bilgiler olan uygulamamızı yaptık. Çalışmamızda 45 yaşı belirledik, kontrol çalışmamızı da 50 yaş altı için yaptık ve yayın aşamasına getirdik. Sigara kullanımı, vücut kitle indeksi, aile öyküsü ve cinsiyet gibi kriterleri içeren bir skorlama sistemi geliştirerek, kalın bağırsak kanseri riskini ölçüp bireyleri tarama testlerine yönlendirmeyi hedefledik. Özellikle gençlerde 45 yaş üstündeki kişiler tarama testleri yapmalı. 45 yaş altında da farkındalığı oluşturmalıyız’’ diye konuştu.

