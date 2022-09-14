Yaka kirleri nasıl temizlenir? Gömlek yakasındaki lekeler nasıl çıkar? Gömlek yaka leke çıkarıcı tarifler

Günlük hayatta sıklıkla tercih edilen kıyafetlerden biri olan gömlekler, doğru temizlenmezse manşet ve yakalarında kalıcı veya zorlu hale gelebilir.

GÖMLEK YAKASINDAKİ LEKELER NASIL ÇIKAR?

En zor lekelerden bir tanesi de hiç şüphesiz gömlek yakasındaki kirlerdir. Bu kirlerin temizliği en az cam üzerine yapışmış etiketleri temizlemek kadar zordur. Özellikle beyaz ve beyaz tonlarındaki gömleklerin yakaları çabucak kirlenmeye müsaittir.

Yine özellikle yaz aylarında hem sıcak hem terden dolayı gömlek yakaları oldukça çabuk kirlenmektedir. Çamaşır makinelerinde de gömlek yaka kirlerini çıkarmak oldukça zordur. Ne kadar yıkanırsa yıkansın gömlek yaka kirleri çıkmayabilmektedir. İşte gömlek yakasını temizlemek için yapmanız gerekenler.

1) Gömleğinizin yaka kesimine ve kirlenmiş yerini biraz ıslatın ve sabun sürün ve 15 dakika boyunca bir kenarda bekletin.

2) Daha sonra gömleği çamaşır makinesine atıp normal şekilde yıkayın.

Çamaşır makinesinden gömleğini çıkardığınızda yakasının kirinin çıkmış olduğunu göreceksiniz. Kolay gelsin.

GÖMLEK YAKALARININ SİRKE İLE TEMİZLİĞİ

Temizlik alanında gerek çamaşır gerekse ev temizliğinde adını sık sık duyurmaya başlayan sirke, gömlek yakaları konusunda da imdadınıza yetişecek. Uygulama için ihtiyacınız olan şey sadece bir çay bardağı kadar sirkeden ve aynı ölçüde sudan ibaret. İlk olarak sirkeyi ve suyu bir kabın içinde karıştırın ve elde ettiğiniz karışımı, gömleğin yakalarını ıslatın. Bu şekilde 2 saat kadar bekletin ve ardından klasik çamaşır yıkama yönteminizle çamaşır makinesinde yıkayın. Kuruduğunda lekenin tamamen kaybolacağını göreceksiniz. Aynı uygulamayı gömleklerin bilek kısmında da kullanabilirsiniz.

GÖMLEK YAKALARININ LİMON İLE TEMİZLİĞİ

Son zamanlarda sirke ile birlikte revaçta olan limon, temizlik konusunda yine çok yardımcı olan malzemelerden bir tanesidir. Limonun özellikle yağ çözücü özelliği bilinir. Yakada oluşan kirin büyük oranı da zaten saçlardan ve ensedeki tüylerden bulaşan yağ dokularıdır. İyi bir yağ çözücü olmasına ek olarak etkili bir beyazlatıcıdır da. Ancak limonu denerken dikkatli olmalısınız ve ilk etapta gömleğin görünmeyen bir kısmında deneyin. Gömleğe zarar vermediğinden emin olduktan sonra yaka kısmına, sıkılmış limon suyunu sürün ve yarım saat kadar bekletin. Ardından çamaşır makinesinde normal yönergelerle yıkayabilirsiniz.

KİMYASAL ÜRÜNLERLE GÖMLEK YAKASI TEMİZLİĞİ

Doğal yöntemleri denedikten sonra lekenin çıkmadığını fark ederseniz; bir de kimyasal ürünleri deneyebilirsiniz. Bunun için mutfak yağ çözücülerinden, bulaşık deterjanlarından ve şampuanlardan faydalanabilirsiniz.

İlk olarak mutfaklarda kullanılan yağ çözücülerle şansınızı deneyebilirsiniz ama renk açıcı özellikleri olduğundan dikkatli olmalısınız. Gömlek yakasına 2 kez yağ çözücü sıktıktan sonra 10 dakika bekleyin ve ardından bulaşık deterjanı ile çitileyin. Bu şekilde de yarım saat bekletin ve ardından çamaşır makinesinde, makine deterjanı kullanarak yıkayın. Yağ çözücü ve bulaşık deterjanı, yaka kirinizin temeli saçlardan oluşan yağlar ise daha etkili olacaktır.

İkinci bir seçenek olarak saç şampuanlarını deneyebilirsiniz. Şampuanlar neticede vücut yağını çözebilmek için üretilmişlerdir. Yaka kiri de ya vücut yağından ya saç yağından meydana gelir. Gömlek yakasına, bir miktar şampuan döktükten sonra ister parmağınızla ister kullanılmayan bir diş fırçasıyla ovalayın. Bu şekilde yarım saat bekledikten sonra çamaşır makinesinde deterjan kullanarak yıkayın.

LEKE ÇIKARICILAR İLE GÖMLEK YAKASI TEMİZLİĞİ

Piyasada leke çıkarıcı olarak satılan ve tanıtımlarında özellikle gömlek yakası temizliğine vurgu yapılan ürünler, gömlek yakası lekelerinde başarılı olabilmektedir. Bu ürünlerden alıp, leke üzerine döktükten sonra içerisinde verilen aparatla ya da aparat yoksa yine diş fırçasıyla ovalayın. Durulama işlemi yapmadan çamaşır makinesinde deterjan ile yıkayabilirsiniz. Buna ek olarak doğrudan çamaşır makinesinin içine koyularak ya da deterjan gözüne ilave edilerek kullanılan deterjanla birlikte etki eden leke çıkarıcılar da işinize yarayabilir. Ancak unutmayınız ki bekleyen lekelerin giderilmesi çok daha zor olacaktır. Bu nedenle böyle lekeleri olan gömlekleri gerekli uygulamayı yapıp hemen yıkamanızda yarar vardır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Gömleğinizi masanın üzerine düz bir şekilde yatırın. Yakanın yukarı baktığından emin olun. Deterjanın masaya bulaşmasını önlemek için gömleğinizin altına bir havlu yerleştirin Deterjanı doğrudan yakanıza dökün. Deterjanı yakanıza sürmek için parmaklarınızı kullanın ve lekeli alanların tamamen kaplandığından emin olun. Deterjanı 30 dakika ile 1 saat arasında bırakın. etiket üzerindeki talimatlara göre gömleğinizi yıkayıp kurulayın. Gömleğinizi kurutucuda kurutmadan önce lekelerin tamamen çıktığından emin olun. Gömleklerinizi asarak kurutabilir veya kurutucuda kurutabilirsiniz.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Üç ölçek karbonatı bir ölçek hidrojen peroksitle birleştir. Malzemeleri kalın bir macun oluşana kadar karıştırın. Macun diş macunu kıvamına sahip olmalıdır.

Koyu veya renkli bir yaka temizliyorsanız, hidrojen peroksiti suyla değiştirin. Hidrojen peroksit koyu veya renkli bir yakayı ağartabilir.

Yakanızı akan ılık suyun altına koyun. Yakanızın ön ve arka tarafının tamamen ıslak olduğundan emin olun.

Macuna bir diş fırçası veya kıl fırçası batırın. Macunu lekeye sür. Lekelerin ve kirli alanların tamamen macunla kaplandığından emin olun. Macunu lekeye sürmek için diş fırçanı kullan. Lekenin çoğu çıkana kadar yakanızı kuvvetlice fırçalayın. Daha sonra macunun 30 dakika ile 1 saat arasında bekletin. Sonra gömleğinizi etiketteki talimatlara göre veya normalde yaptığınız gibi yıkayın. Gömleğinizi kurutmadan önce lekelerin çıktığından emin olun. Gömleğinizi kurutucuda veya asarak kurutun.