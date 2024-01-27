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Aktüel Yahyalılı Hacı Hasan Efendi rahmetle anılıyor
Aktüel

Yahyalılı Hacı Hasan Efendi rahmetle anılıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-27 09:57:00 -
Yahyalılı Hacı Hasan Efendi rahmetle anılıyor

Hakk’a vuslatının 37. sene-i devriyesinde Yahyalılı Hacı Hasan Efendi dualarla anılıyor.

HABER MERKEZİ

1914 yılında Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde doğan Hasan Efendi, Erbilli Es’âd Efendi’nin halîfesi olan babası Mustafa Efendi’nin sohbetlerinde yetişti. 7 yaşında Kur’ân-ı Kerîm’i öğrendi. 1939’da babasının vefatından önce Mahmut Sami Ramazanoğlu tarafından kendisine Hâlidî, 1965 yılında da Kādirî icâzeti verildi. Başta Yahyalı olmak üzere Develi, Adana, Kozan, Ceyhan, Niğde ve Ürgüp gibi il ve ilçelerde 50 yıla yakın bir süre fahrî vâizlik ve irşad faaliyetlerinde bulundu. Ramazanoğlu 1979’da İstanbul’da, ertesi yıl da Medine’de makamını Hasan Efendi’ye vasiyet etti. 27 Ocak 1987’de vefat eden Efendi’nin kabri Yahyalı’nın Kavacık mahallesinde yaptırdığı Kalender Camii’nde bulunuyor.

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