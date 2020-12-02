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Aktüel Yahya Kemal Beyatlı ve Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı
Aktüel

Yahya Kemal Beyatlı ve Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:48:57 -
Yahya Kemal Beyatlı ve Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Türk edebiyatının usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı doğumunun 136. yıl dönümü, "Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemal ise vefatının 132. yılı dolayısıyla anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve öğretmenler, 1 Mart 1935'te beşinci dönem ve 3 Nisan 1939'da altıncı dönem Tekirdağ milletvekilliği yapan Yahya Kemal Beyatlı'nın kent merkezindeki anıtına çiçek bıraktı.

Katılımcılar daha sonra Tekirdağlı olan Namık Kemal'in heykeline karanfil sundu.

Hacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Yahya Kemal Beyatlı ve Namık Kemal'in Türk edebiyatının önemli isimleri olduklarını ve Tekirdağ için büyük önem taşıdıklarını söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında bazı anma programlarının iptal edildiğini anlatan Hacıoğlu, öğretmenlerle birlikte Beyatlı ve Kemal'i andıklarını kaydetti.






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