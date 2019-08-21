Yahudiden Suriyeli mülteci kışkırtması

Münübe Yılmaz

Mültecilerin ülkeyi terk etmesi için hapis tehdidinde bulunan İsrail’in haber ajansı, milyonlarca Suriyeli mülteciye kucak açan Türkiye’nin yasadışı mültecileri kayıt altına almasını hazmedemedi. Times of Israel isimli İsrail haber ajansı, Türkiye’de bulunan yasadışı göçmenlerin tespit edilip takibe alınmasını “Türkiye Suriyeli mültecilere göz açtırmıyor” olarak yorumladı. Haber ajansı, yaklaşık 16 bin Afrikalı mülteciyi Batı ülkelerine gönderme kararı alan ve Mart ayının sonuna kadar ülkeyi terk etmeyenlerin tutuklanacağını duyuran İsrail’i görmezden gelirken, Türkiye’de kayıtdışı bulunan Suriyeli mültecilerin zorla ülkelerine geri gönderildiğini kaydetti. Türk yetkililerin 337 bin mültecinin kendi isteğiyle Suriye’ye döndüğü yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren ajans, Tükiye’deki mülteci meselesinin geçtiğimiz Temmuz’da yapılan seçimlerde AK Parti’ye oy kaybettiren en temel neden olduğunu de iddia etti.