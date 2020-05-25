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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinli çobanı yaraladı

İsrail ordusu, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia edilen 2 Filistinlinin askerler tarafından vurulduğunu duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:34:15 -
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinli çobanı yaraladı

KUDÜS (AA) - Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli çobanı gerçek mermiyle vurarak yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, Yahudi yerleşimcilerin Ramallah yakınındaki El-Mugayyer beldesi kırsalında Filistinli çobanlara ateş açtığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu biri midesinden diğeri de bacağından olmak üzere 2 Filistinli çobanın yaralandığı ifade edildi.

Yaralı Filistinlilerin Ramallah'taki bir hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen 2 Filistinliye askerler tarafından ateş açıldığı kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.


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