Yahudi asıllı Rus siyasetçiden çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin planı bu

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"Wights of Salem" Youtube kanalında çevirilen videoda Yahudi asıllı Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye dünyaya hükmetmek istiyor

Türkiye'nin bir Türk hakimiyeti kurarak dünya ülkelerine hükmetme hayalinde olduğunu söyleyen Jirinovski, "Türkiye, Rusya'dan Türki Cumhuriyetleri alıp Turan Birliği'ni kurmayı hedefliyor." dedi.

Türkiye'nin Rusya topraklarında gözü olduğunu iddia eden Jirinovski, Sovyetler Birliği ordusunda görev yaptığı sırada Türk ordusu üzerinde çalıştığını belirterek, "Hepimiz özellikle Türkiye'nin 3. Ordusu üzerinde yoğunlaşıyorduk. Çünkü Kafkasya'ya saldıracak olan ordu buydu. İlk olumlu ışıkta saldırmayı planlıyorlardı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye Kafkasya'yı almayı tamamen unuttu. Her zaman Rusya'nın topraklarını almak istediler." diye konuştu.

Rus idarecilerinin Türkiye ekonomisini tamamen kendilerine bağlamayı istediğini aktaran Jirinovski, ayrıca Türklerin katil Esed rejimine destek verdiklerinden dolayı kendilerine kızgın olduğunu dile getirdi.

Müdahale etmeseydik Türkler Şam'ı ele geçirirlerdi

"Eğer biz Suriye'ye yardım etmeseydik Türkler kısa bir süre içerisinde Şam'ı ele geçirirlerdi." diyen Jirinovski, şunları söyledi:

"Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bir doğalgaz boru hattı geçerdi yani Katar gazı Avrupa'ya taşınabilirdi. Avrupa bu durumda bizden asla doğalgaz almazdı ve kaynaklarımız burada paslanmaya bırakılırdı. Türkiye zenginleşirdi ve Amerikalılar Avrupa'yı Rus enerji kaynaklarına bağımlılıklarından kurtarırdı. Türkiye Ortadoğu'ya hakim olurdu."