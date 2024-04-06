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Dünya Yahudi aktivist: Annem İsrail'den utanç duyarak öldü!
Dünya

Yahudi aktivist: Annem İsrail'den utanç duyarak öldü!

Yeniakit Publisher
2024-04-06 18:32:00 - 2024-04-06 18:33:52

İngiltere'de İsrail karşıtı gösteriye katılan Yahudi asıllı İngiliz aktivist Miranda Pinch, "Annem, bir Yahudi olarak İsrail'in Filistinlilere yaptıklarından utanç duyarak öldü." dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen yürüyüşe katılan Pinch, elinde taşıdığı pankartta Holokost'tan kurtulan annesi Claudia Rosoux'un fotoğrafına yer verdi.

Pinch, annesinin bir Yahudi olarak İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı eylemlerinden duyduğu utanç, İsrail karşıtı Yahudilerin maruz kaldıkları muamele ve Gazze'de insani krize ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yahudi aktivist Pinch, annesi Claudia Rosoux'un Nazi Almanyasının 1938'de ilhak ettiği Çekoslovakya’nın Sudetenland bölgesinden İngiltere'ye mülteci olarak geldiğini ve bir Yahudi olarak Filistinlilere yapılanlardan her zaman utanç ve nefret duyduğunu söyledi.

Annesinin asla kendisini kurban gibi hissetmek istemediğini ve kendisini de öyle yetiştirildiğini belirten Pinch, "Ne yazık ki annem şimdi hayatta değil fakat tamamen insanlıktan çıkarılan Filistinlilere yapılanlar karşısında mezarında ters dönüyordur." dedi.


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"İsrail trafından kötü muamele gören Yahudiler var"

Pinch, Yahudilik ile İsrail'i karşılaştırmanın en büyük antisemitizm olduğu, Yahudilik ile İsrail'in asla eş tutulamayacağı değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'de kendisiyle aynı fikirde olan pek çok Yahudinin olduğuna işaret eden Pinch, "İsrail'i ırkçı ve aslında soykırımcı olmakla suçlamaya cüret ettikleri için kötü muamele gören, İşçi Partisi'nden ve diğer yerlerden atılan pek çok Yahudi var." dedi.

Pinch, Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra, Batı Şeria'da da 1948'den bu yana etnik temizliğin devam ettiğinin altını çizerek, Filistin'de yaşananların yeni olmadığını ve 7 Ekim'de de başlamadığını dile getirdi.

Holokost'tan kurtulan Claudia Rosoux'un kızı Pinch, "Annem, bir Yahudi olarak İsrail'in Filistinlilere yaptıklarından utanç duyarak öldü." ifadesini kullandı.

"İngiltere Filistinlilere en başından beri ihanet etti"

Pinch, eşitlik, insan hakları, haysiyet, hareket özgürlüğü ve uluslararası hukukun Filistinlilere de eşit şekilde uygulanmasını talep ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Filistinlilere Batı, Amerika ve İngiltere tarafından oynanan bir oyunda piyon muamelesi yapıldı. İngiltere, İsrail'in kurulmasına yardımcı oldu ve Filistinlilere en başından beri ihanet etti. Filistinlilere yapılanlar karşısında dehşete düşen pek çok Yahudi olduğunu göreceksiniz. Hatta İsrail'de de bu yapılanlardan dehşete düşen arkadaşlarım var ve onlar bile şu anda nasıl hissettiklerini açıkça söyleyemiyor."

Pinch, Gazze'de de arkadaşları olduğunu belirterek, "Hiçbir şeyleri olmadığı için yaşama isteklerini kaybetmiş insanlar var. Her şeyleri ellerinden alındı ve Gazze yok edildi. Ekoloji, tarım arazileri, eğitim, altyapı, her şey yok edildi." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının asla meşru gösterilemeyeceğinin altını çizen Pinch, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sakın bana bunların (İsrail'in saldırılarının) herhangi birinde meşru müdafaa olduğunu söylenmesin. Bu kasıtlı bir etnik temizlik, yıkım ve soykırımdır. Gazze halkına söyleyeceğim şey; size destek çıkan insanlar var, sizin için mücadele eden insanlar var fakat ne yazık ki şu anda sizin için gerçekten endişeleniyorum ama şunu da bilin ki dünyada başınıza gelenler karşısında dehşete düşen pek çok kişi var."

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