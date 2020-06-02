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Aktüel

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 23:39:45 -
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Niksar-Akkuş çevre yolunda meydana gelen kazada S.K. (33) idaresindeki 38 ADK 429 araç ile karşı yönden gelen F.A. (49) idaresindeki 06 DR 7694 plakalı araç havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan T.A. (54) ve H.V (59) adlı şahıslar yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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