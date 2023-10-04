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Gündem

Yağmur kara çevirdi! Kayak merkezi beyaza büründü...

Yeniakit Publisher
2023-10-04 17:29:00 - 2023-10-04 17:30:20

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in zirve noktası olarak bilinen Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Erzurum'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağmur, bugün sabah saatlerinde Palandöken Dağı'nda kara dönüştü. Erzurum-Tekman Karayolu'ndaki görüntüler ise tam bir kış havası yaşattı.

Palandöken Kayak Merkezi’nde otel işletmecisi olan Ali Güney yılın ilk karının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Ülkemizin önde gelen kayak merkezlerinden birisinde yılın ilk karının sevincini bu sabah yaşadık. Umarız sezon hedeflediğimiz ve beklentileri karşılayacak boyutta olur. Biz sezona hazırız. Herkesi Erzurum’a ve Palandöken’e bekliyoruz" dedi.

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