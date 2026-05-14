19 Mayıs’ı Türk milletine karşı topyekûn bir ‘nefret operasyonu’na dönüştürdüler

Doğan Kasadolu’nun verdiği ilanda şu ifadeler yer aldı: “Selanik’te Rum Pontus Federasyonu tarafından tertip edilen ve Yunan makamlarınca himaye edilen bu nümayişler, sadece tarihe değil, uluslararası hukuka ve komşuluk hukukuna indirilmiş bir darbedir. 19 Mayıs, bir milletin küllerinden doğuşudur; bu şanlı günü bir ‘katliam’ yalanıyla kirletmeye kalkmak, mağlubiyetin yüzyıllık ezikliğinin dışavurumudur. İnsanlık dışı katliam arayanlar, tozlu arşivlere değil, kendi kanlı geçmişlerine bakmalıdır. Mora’da on binlerce masum Türk’ü katledenler, Balkan Harbi’nde sivil halkı ateşe verenler, Anadolu işgalinde köyleri haritadan silecek kadar gözü dönenler, Kıbrıs’ta bebekleri küvetlerde katledenler bizzat bu zihniyetin kendisidir. Tarih, Türk’ün merhametini; Rum mezaliminin ise vahşetini kaydetmiştir. Buradan, NATO çatısı altında ‘müttefik’ maskesi takan Yunan otoritelerine açıkça ihtar ediyorum: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu liderine ve aziz milletimizin şerefine yönelik bu hakaret odaklı nümayişlere izin vermek ateşle oynamaktır. Bu hasmane tutumun devam etmesi halinde, Türkiye’nin sessiz kalacağını sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Bizler, savunma hattından taarruz hattına geçiyoruz! Mora’dan Kıbrıs’a kadar soykırıma uğrayan Türklerin haklarını aramak, bu vahşetleri uluslararası mahkemelere taşımak ve dünya kamuoyuna Yunan mezalimini her platformda haykırmak bizim hem tarihi hem de yasal hakkımızdır. ‘Sözde Pontus’ yalanına sığınanlar, ‘Özde Türk’e yönelik katliamların’ hesabını vermeye hazır olmalıdır.”

Doğan Kasadolu, ilanda, “Durun! Tarihi tahrif edemezsiniz. Durun! Türk Milletine diz çöktüremezsiniz. Durun! Sabrımızı ve vakarımızı acziyetle karıştırmayın.

Yaşasın tam bağımsız Türkiye, kahrolsun tarihi yalanlarla beslenen şer odakları!” şeklinde ifadelerle Yunan-Rum iftiralarına tepki gösterdi.