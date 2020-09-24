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Gündem Yağmur Aşık'ın korkunç planı ortaya çıktı
Gündem

Yağmur Aşık'ın korkunç planı ortaya çıktı

Eski futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Aşık, Emre Aşık'ı öldürmek için erkek arkadaşıyla plan yaptığı ortaya çıktı. Yağmur Aşık'ın, Emre Aşık için mezar yeri bile baktığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:47:00 -
Yağmur Aşık'ın korkunç planı ortaya çıktı

Eski Milli futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek istediği yargı belgelerine resmen girdi. Yağmur Aşık'ın cezaevi firarisi erkek arkadaşı Erdi Sungur ile planlar yaptığı ve Emre Aşık'ı öldürtmek için adam tuttuğu hatta mezar yeri bile baktığı ortaya çıktı.

Katil adayı Emre Aşık'a ulaşınca ortaya çıktı

Uzun zamandır aralarındaki husumet bitmeyen Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Aşık'la ilgili bir skandal ortaya çıktı. Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için silah temin ettiği, mezar yeri bile baktığı öğrenildi. Olay tanık olan ve kendisinden Emre Aşık'ı öldürmesi istene İlyas Y. isimli kişinin Emre Aşık'a ulaşmasıyla ortaya çıktı. Olayla ilgili iddianame düzenlendi.

10 milyon lira teklif edildi

İddianamede Yağmur Aşık'ın İlyas Y.'den Emre Aşık'ın cesedini gömebilemek için Balıklı Yaylası'nda yer bakmak için yola çıktıkları, ancak kardan dolayı fazla ilerleyemedikleri belirtildi. Yağmur Aşık'ın orada "Emre'yi öldürünce buralara gömsek, buralarda kimse yok" dediği, Sungur'un da 'Olur' diye desteklediği ifade edildi. Ayrıca cesedin gömüleceği yeri göstermesi karşılığında İlyas Y.'ye 10 milyon lira para teklif ettiği belirtildi.

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