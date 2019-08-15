Yağlı saçların kullanabileceği yağlar

Yağlı saç derisine sahip kişiler, bakım yaparken zorlanıyorlar. Özellikle doğal bakım yapmak isteyen kişiler, yağ kullanma konusunda biraz şüpheci yaklaşıyor. Aslında yağlı saçlara sahip olan kişilerde doğal yağlardan yararlanabilirler.

Halk arasında, yağlı saçlar için, doğru bilinen birçok yanlış var. Bunlardan biride saçların kendi yağı ile beslendiği yanılgısıdır. Saçları sık sık yıkamak, dökülmeye sebebiyet verir. Aynı şekilde çok yıkanmayan ve aşırı yağlanan saçlarda da dökülmeler meydana gelir. Bu nedenle saçınızdaki yağın, uçlara akmasını beklemeyin.

Yağlı saçları derinlemesine temizlemek doğru mu?

Saçlarınız kirlendiğinde ve zamanı geldiğinde, doğal sabunlarla yıkamak en doğru seçenek olacaktır. Bu konudaki en iyi temizlik sabunu, zeytinyağlı olanlardır. Saçlar yıkandığı esnada sertmiş gibi görünebilir fakat saç boyuna sürülen saç kremi, saçı kurutmaz ve zeytinyağlı sabun, saç köklerinin yağdan arınıp tutunmasını sağlar.

Aksi halde az yıkanan saç diplerinde, sivilce ve kabartılar oluşacaktır.

Bunlar dışında, saç uçları için;

Argan yağı

Hindistan cevizi yağı

Shea yağı

Kakao yağı

Jojoba yağı

Ceviz yağı kullanılabilir.

Dökülmeler ve yağ için, şampuanların içerisine de, uçucu yağları koyabilirsiniz. En iyi etkiyi, çam terebetin yağı ile alacaksınız.