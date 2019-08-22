Yağlı cilt kabusundan kurtulmanın 5 etkili yolu!

Yağlı cilt tipi gerçekten bazı durumlarda yaşamınızı kabusa çevirir. Yüzünüzü yıkadıktan dakikalar sonra cildinizin yağlanması sizi bir hayli üzebilir. Piyasada satılan onlarca cilt ürününü kullanıp sonuca ulaşamadıysanız; size hem ucuz hem doğal önerilerimiz var.

Yağlı cilt tipine sebep olan etkenler nelerdir?

Yağlı cilt tipine sahip olan kişilerin yağ bezleri aşırı çalışır. Sonuç olarak ortaya istemediğiniz yağlanma sorunu çıkar. Yağ bezlerinin aşırı çalışmasına ise; genetik faktörler, yaş, iklim koşulları ve cilt bakımında yapılan hatalar yol açar.

İşte, yağlı cilt tipiyle baş etmenin 5 etkili yolu!

Aşırı yıkamaktan kaçının

Siz yüzünüzü ne kadar çok yıkarsanız; cildiniz de o kadar hızlı yağlanır. Yağlı cildinizden dert yanıyorsanız günde 3 defadan daha fazla yüzünüzü yıkamayın. Yüzünüzü yıkarken kalıp sabun değil yüz yıkama jellerinden kullanmanız daha iyi olacaktır.

Bal maskesini ihmal etmeyin

Binlerce yıldır şifa için kullanılan bal, cilt sağlığı için de şahane bir üründür. Her akşam cildinize bal maskesi uygulayarak yağlanma sorununa veda edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar balı parmak uçlarınızla yavaşça cildinize yedirin. Balın yüzünüzde yarım saat kurumasını bekleyin. Ardından cildinizi ılık suyla yıkayabilirsiniz.

Yeşil çay yöntemi

Yeşil çay içtikten sonra çay poşetlerini çöpe atmayın. Bu poşetleri bir kavanoz içinde buzdolabında saklayabilirsiniz. Gün içinde buzdolabından çıkardığınız birkaç yeşil çay poşetini yüzünüze sürebilirsiniz. Bu aşamada dairesel hareketler yapmanız uygun olacaktır. Çay poşetleriyle yaptığınız masajın ardından cildinizi yarım saat yıkamadan bekleyin. Ardından cildinizi ılık suyla yıkayarak rahatlatabilirsiniz.

Aloe vera jeli

Aloe vera cilt ve saç bakımı için son derece faydalıdır. Bu kıymetli ürünü haftada iki kez cildinize uygulayabilirsiniz. Yüzünüzü ılık suyla yıkayıp güzelce kurulayın. Temiz cildinize dairesel hareketlerle aloe vera jelini sürün. Yarım saatin ardından cildinizi durulayabilirsiniz.

Gül suyu

Gül dinimiz için son derece kıymetlidir. Hoş kokusuyla dikkatleri çeken gül sağlık için son derece faydalıdır. Her gece uyumadan önce bir pamuk yardımıyla cildinize gül suyu sürebilirsiniz.