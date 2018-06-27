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Yağlı boya tablosu temizliği nasıl yapılır?

Her mekanda duvarları süsleyebilen yağlı boya tablolar, kendine özgü bakım ister. Doğru yöntemlerle temizlenirse ve korunursa bir sıkıntı olmadan uzun süre kullanmak mümkündür.

27 Haziran 2018 Çarşamba 21:45
Yağlı boya tablosu temizliği nasıl yapılır?

Yağlı boya tablolar kesinlikle güneş ışığından ve diğer ışık kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Kuvvetli ışığa maruz bırakılmamalıdır. Aşırı tozlu ve sigara içilen ortamlarda yağlı boya tablo bulundurulmamalıdır. Eğer bulundurulursa tüy bırakmayacak olan nemli mikrofiber bezle temizlenmelidir. Kimyasal temizleyiciler boyayı bozacağından kullanılmamalıdır. Kullanılacaksa da cam temizliğinde kullanılan temizleyiciler gibi ağır olmayan deterjanlar tercih edilmelidir.

Yağlı boya tabloların günlük temizliği püsküllü toz toplama sopasıyla yapılabilir. Akrilik yağlı boya resimler su bazlı olduğundan nemli bezle silinirse bozulabilir. Tablonun kuruması göreceli olsa da 6 ay sürer. 6 aydan sonra verniklenirse rahat silinebilir. Vernikli tablo nemli mikrofiber bir bezle temizlenebilir.

Vernikleme yağlı boya resimleri korumak için tercih edilebilir. Ancak bazı durumlarda verniklenen tablolar bozulmaktadır. Bu sebeple tablonun verniklemeye uygun olup olmalı iyi araştırılmalıdır. Bu işlem tablonun kuruma süreci bittikten sonra yapılmalıdır. Sentetik veya su bazlı bir vernik temiz yumuşak bir fırça ile tablonun her yerine sürülür. Tozsuz bir ortamda kurutulur.

Alınan verniğin sararmayan, transparan ve kaliteli olmasına dikkat edilmelidir. Eğer sentetik vernik kullanılacaksa birebir oranda tiner ile inceltilip kullanılmalıdır. Su bazlı vernikte kullanım talimatlarına göre davranılmalıdır.

Tablo temizliğinde patates de kullanılabilir. Çiğ bir patates ince ince dilimlenir. Hafifçe bastırılarak tablonun yüzeyine sürülür. Patates kirlendikçe yeni dilimle değiştirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 21:45
  1. yaşam
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  4. sanat
  5. resim
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