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Aktüel Yağışlar yüzde 31 azaldı! Ege’deki kuraklık da barajlara yansıdı
Aktüel

Yağışlar yüzde 31 azaldı! Ege’deki kuraklık da barajlara yansıdı

Sonbahar ve kış mevsimlerini kurak geçiren ülke geneli gibi Ege Bölgesi’nde da barajların önemli bölümünde su seviyesi geçen yıla göre büyük oranda düştü.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 14:00:00 -
Yağışlar yüzde 31 azaldı! Ege’deki kuraklık da barajlara yansıdı

Meteoroloji’nin kuraklık haritası analizlerine göre 12 aylık veriler dikkate alındığında Ege Bölgesi’nde İzmir ve Aydın’ın önemli bölümü “orta kurak”, Denizli “normal” ve “hafif kurak”, Uşak’ın önemli bölümleri ise “çok şiddetli kurak” şeklinde tanımlandı.

Bölgedeki yağışlar, uzun yıllar ortalamasına ve bir önceki seneye göre yüzde 31 azaldı. İzmir’deki 5 barajın da su seviyesi düştü. Tahtalı Barajı’nda geçen yılın mart ayına göre doluluk yüzde 69’dan yüzde 40’a, Balçova’da yüzde 75’ten yüzde 39’a, Güzelhisar’da yüzde 81’den yüzde 64’e, Alaçatı Kutlu Aktaş’ta yüzde 89’dan yüzde 44’e, Ürkmez’de yüzde 91’den yüzde 44’e düştü. Aydın İkizdere Barajı’nda doluluk yüzde 16, Denizli Akbaş Barajı’nda yüzde 32, Uşak’taki Küçükler Barajı’nda ise yüzde 5 olarak kaydedildi. Hiç yağmur yağmazsa İzmir’in 300 günlük suyu olduğu tahmin ediliyor.

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