  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yağış nedeniyle ağıl çöktü! Ağılda bulunan kadın faciayı yaşadı
Yerel

Yağış nedeniyle ağıl çöktü! Ağılda bulunan kadın faciayı yaşadı

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle içinde 47 yaşındaki Fatma Seven ve 200 koyunun bulunduğu ağıl çöktü.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 16:00:00 -
Yağış nedeniyle ağıl çöktü! Ağılda bulunan kadın faciayı yaşadı

Olay, sabah saatlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesi, Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ağılın üzerinde kar birikintisi oluştu. Karın ağırlığından dolayı çadırdan yapılma derme çatma ağıl bir anda çöktü ve bu sırada içeride bulunan Ayşe Fatma Seven ile 200 küçükbaş hayvan altında kaldı.

Olayı görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, çöken ağılda mahsur kalan kadın ile küçükbaş hayvanları kurtardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devinden Türkiye kararı
Ekonomi

Dünya devinden Türkiye kararı

Akıllı telefon üreticisi Tecno, İstanbul'da fabrika kurma kararı aldı. Çinli şirket, Türkiye'de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla y..
Başkan Erdoğan duyurdu: Çalışmalar tamamlandı yakında açıklayacağız
Siyaset

Başkan Erdoğan duyurdu: Çalışmalar tamamlandı yakında açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve hukukla ilgili reform adımlarında hazırlıkların tamamlandığını, çalışmaların yakında kamuoyun..
Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?
Gündem

Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

Sinema işletmecileri ve tiyatrocular, getirilen yasakların hafifletilmesi veya kaldırılmasını bekliyor. Koronavirüs salgınında aylardır kapa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay