Yağ yakmak, zayıflamak ve beli inceltmek için ne yemeli? Zencefil ile zayıflama yöntemi

Doğru kilo kaybı vücut yağ dokusundaki azalma ile olur. Bu da yağsız doku kütlesinin yani kas ağırlığının korunması demektir. Bazal metabolik hız vücudumuzdaki yağ ve yağsız doku ile orantılıdır. Kas kütleniz azaldıkça yağ yakma kapasiteniz de azalır.

Dyt. Ece Günay Akkuş, özel beslenme önerileri veriyor. İşte yağ yakan, zayıflatan besinler...

Yağ yakmak, zayıflamak ve beli inceltmek için ne yemeli?

ANANAS: Yağ yakımına yardımcı olan 'Bromelain' içerir. Düzenli tüketildiğinde ödem atıcı ve yağ yakıcı etkisi vardır. Şeker içeriğinden dolayı tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekir.

ELMA SİRKESİ: Vücut direncini arttırır ve düzenli olarak sabah aç karnına tüketildiğinde yağ yakar. Metabolizmayı hızlandırıp, sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur.

YABAN MERSİNİ: Antioksidan içeriği yüksektir. Şeker ihtiyacı fazla olan kişilerde kontrollü tüketildiğinde tatlı hissini baskılar ve çabuk acıkmayı engeller. Lif içeriği yüksek olduğu için bağırsakları çalıştırır. Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

TARÇIN: Kan şekerini dengeler. Açlık hissini baskılar. Gün içerisinde tükettiğiniz sulara katarsanız metabolizmanızın daha hızlı ve dengeli çalışmasına yardımcı olur. Yoğurdunuza veya meyvenizin üzerine toz tarçın dökerek tüketebilirsiniz.

YOĞURT: Bağırsak sağlığınız ne kadar iyi olursa o kadar kolay kilo verebilirsiniz. Ev yapımı yoğurt; uzun süre tokluk hissi verir. Kan şekeri dengesini ve bağırsak sağlığını korur. Diyetlerin olmazsa olmazlar besinidir.

YUMURTA: Yumurta en kaliteli protein kaynağıdır. Sarısını aşırı tüketmemek gerekir. Yumurta beyazı saf protein olduğu için özellikle spor yapanlarda kas kaybını önlemek ve yağ yakımını hızlandırmak için kullanılır. Tok tutar, acıkmayı önler.

SEMİZOTU: Potasyum zenginidir. Lif içeriği yüksek olduğundan uzun süre tokluk hissi verir, çabuk acıkmayı önler. Sindirim sistemini çalıştırarak kabızlık problemine yardımcı olur. Yoğurt ile tüketildiğinde, kırmızı pulbiber ve sarımsak ile lezzetlendirildiğinde metabolizmayı hızlandırır.

ÇİLEK: Çilek tam bir şifa deposudur. Antioksidandır ve vücutta anti kanserojen etki gösterir. Diş ve diş eti sağlığını korur. Ağız içi yaralarına ve ağız kokusuna iyi gelir. Yaklaşık 6-7 adet çilek 1 porsiyon meyveye denktir.

ERİK: Yüzde 90'ı su olduğu için kalorisi düşüktür. Fazla tüketildiğinde şişkinlik ve mide ağrılarına sebep olabilir. 10 adet yeşil erik 1 porsiyon meyveye denktir.

Zencefil ile zayıflama yöntemi

Bölgesel zayıflama sırları: Sabah aç karnına içecebileceğiniz kür ile kalorileri yakın. İşte yanıtı...

Bel inceltme için malzemeler

Bir tutam taze nane yaprağı

Taze zencefil

1 adet salatalık

1 adet limon

8 bardak su

YAPILIŞI

İlk olarak limonu güzelce yıkadıktan sonra soymadan ortadan ikiye ayırın. Yarı yarıya bölünen limonu ince ince kestikten sonra su ile 8 bardak suyu doldurduğunuz kaba koyun. Salatalığın hafif kabuğu olacak şekilde soyarak ince şerit yapın ve suya ilave edin.

Toz zencefil ile zayıflama

Yarım fincan taze zencefil kökünü güzelce rendeleyin. Daha sonra tencerede su kaynatıp çay poşeti işlevini görecek beze zencefili koyup poşeti suya koyun. 5 dakika demlenmesine izin verin. Ortaya çıkan suyu vücudunuza sürüp sıcak iken havlu ile sarın

Oruç dönemi vücut yıllık bakımını gerçekleştiriyor

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