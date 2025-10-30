Yağ yakıcı maydanoz kürü (Metabolizma hızlandıran): Mum gibi erimenin sırrı meğer gözümüzün önündeymiş
Faydaları saymakla bitmeyen maydanoz, lezzetiyle ve görüntüsüyle sofraları süslüyor. Maydanoz aynı zamanda ödem attırıcı özelliğiyle de öne çıkıyor. Hızlı şekilde kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişen maydanozlu limon kürüyle istediğiniz kiloya düşmek artık çok kolay. Peki, 4 malzemeyle göbek yağlarınızı eriten maydanozlu limon kürü nasıl yapılır? Peki, sırrı ne? İşte yanıtı...
Yağ Yakıcı Maydanoz Kürü (Metabolizma Hızlandıran) Tarifi İçin Malzemeler
15 büyük dal maydanoz
1 adet limon
1 su bardağı su
Ekstra;
1 dal nane
Maydanozları güzelce yıkıyoruz.
Blendıra bir bardak su, maydanoz ve bir limonun suyunu ilave ederek maydanozlar parçalanana kadar blendırlıyoruz. Kürümüz hazır.
Her sabah kahvaltıdan önce aç karnına 1 bardak tüketiyoruz. Sonrasında yarım saat hiç bir şey yemiyoruz. 15 gün boyunca bu şekilde uygulayıp, 1 hafta ara verip, tekrar bir 15 gün yapmanızı tavsiye ediyoruz.
Bu kür hem metabolizmayı hızlandırıyor, hemde cilde inanılmaz iyi geliyor. Ve en önemli özelliklerinden biri karaciğer yağlanmasına iyi geldiği.
Ödem attırma özelliği çok bariz, uyguladıkça sizde fark edeceksiniz.
Her türlü sağlık problemlerinde hekiminize başvurmayı unutmayınız.