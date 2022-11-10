Yağ yakıcı kahve nasıl yapılır? Yağ yakıcı kahve limon: Türk kahvesi bu tarifle yağ yakımını hızlandırıyor!

Kilo vermeye yardımcı kahve, yağ yakıcı besinler grubundaki üç temel malzemeden oluşuyor: süt, tarçın ve kahve. İşte bu üç besinle hazırlanan kahve tarifinden önce faydalarına bakalım…

Kahve iştah kesmeye yardım eder, abur cubur veya fazla yeme isteğini keser. İdrar söktürücü olan kahve bol su ile birlikte tüketildiğinde vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.

Vücutta yağ yakımı için üç temel şart vardır: kan şekeri dengesi, yeterli miktarda protein almak, yeterli miktarda kalsiyum almak… İşte, süt hem bu şartları yerine getiriyor hem de kişinin sağlıkla kilo vermesini sağlıyor.

Tarçın ise hem kan şekerini dengeler hem de kişinin tatlı, aşırı yeme isteğini

Yağ yakıcı kahve nasıl yapılır?

Malzemeler:

-1 su bardağı süt

-1 adet çubuk tarçın

-1 tatlı kaşığı klasik Türk kahvesi ya da filtre kahve

Hazırlanışı:

-Yağ yakıcı kahve için kullanacağınız sütü mutlaka geceden hazırlamayı unutmayın.

-Geceden sütü ve çubuk tarçını küçük bir tencereye alıp kısık ateşte kaynatın.

-Bunu yapmanızın amacı, tarçının özlerini iyice süte bırakmasını sağlamaktır.

-Süt, bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan indirin ve sabaha kadar içinde tarçını da bırakıp bekletin.

Yağ yakıcı kahvenizi içmek için en ideal saat akşamüstü 4 veya 5 saatleridir; çünkü bu saatlerde enerji düşer ve kişi akşam yemeğinde aşırı miktarda yemek ister. İşte, hem bunu önlemek hem de yağ yakımına katkı için saat 4 veya 5 gibi kahvenizi için.

Kahveyi ise, geceden hazırladığınız tarçınlı sütü yeniden ısıtıp bir tatlı kaşığı kahve ekleyip karıştırarak yapın.

Ancak, yağ yakıcı kahveden fayda görmek için birkaç noktaya dikkat etmeniz gerekiyor:

1. Kahvenin yanında mutlaka 2 büyük bardak su içmelisiniz ki yakılan yağlar ter veya idrar yoluyla dışarı atılsın.

2. Bu kahveyi asla ikisi, üçü bir arada kahvelerle yapmayın; onlar gerçek kahve değil; kimyasal karışımlardır. Klasik veya filtre kullanabilirsiniz.

3. Kahvenin vücutta etki gösterebilmesi için en az 1 hafta düzenli kullanmalısınız, 2 gün içip bırakmak yok.

4. Çubuk tarçın kullanım açısından çok rahat ama eğer evde yoksa, bir çay kaşığı toz tarçınla da sütü kaynatabilirsiniz.

Yağ yakıcı kahve limon tarifi

Düzenli ve ölçülü kullanımda vücuttaki yağların yakılmasına yardımcı olarak kalıcı olarak zayıflamaya yardımcı olur. Kısa sürede hazırlanan limon ve kahve kürü, aç karnına içildiğinde mide yanmalarına neden olabildiğinden 1-2 kuru meyve ile ara öğün olarak tüketilmesi diyet sürecini daha keyifli hale getirecektir...