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Otomotiv Yağ kullanımında bu hatayı yapmayın! Aracınızın ömrü kısalmasın
Otomotiv

Yağ kullanımında bu hatayı yapmayın! Aracınızın ömrü kısalmasın

Yeniakit Publisher
2023-11-06 11:33:00 - 2023-11-06 11:33:56
Yağ kullanımında bu hatayı yapmayın! Aracınızın ömrü kısalmasın

Araç sürücüleri "ömürlük yağ" ibaresi olan ürünler karşısında yanlış bilgiye sahip. Uzmanlar yaptıkları uyarılarda yağ değişimine vurgu yaparken masrafın artması endişesini yinelediler.

Birçok otomobil markası, şanzıman yağı için “lifetime” ibaresine yer verdiği için tüketiciler arasında yağın “ömürlük” olduğu algısı var olsa da, şanzıman tipi fark etmeksizin 5 yıl veya 60 bin kilometrede bir değiştirilmesi gerekiyor.

Doğru aralıklarda kullanım

Özellikle şehir içinde sık kullanılan otomatik şanzımanlı araçlarda yağ değişimi gerçekleştirilmediği takdirde marka ve modele bağlı olarak yüz binlerce TL’yi bulabilecek arızaların ortaya çıkacağına dikkat çeken Motul uzmanları, doğru aralıklarla yağı yenilenen şanzımanın 20 yıl ve hatta kullanıma bağlı biçimde, kronik bir problemi olmadığı takdirde daha uzun yıllar arıza çıkarmadan görevini yerine getirebileceğini açıklıyor.

Değişmezse ne olur?

Yağ değişimi yapılmamış şanzımanlarla ilgili tespitler şöyle: “Zamanla vuruntulu çalışma başlar, vites geçişleri daha hissedilir olur, dişlilerin çapakları yağa karışır ve bu çapaklar sürekli olarak dişlilerin içerisinde dolaşmaya devam ederek dişlilere zarar verir. Islak kavramalı otomatik şanzımanlarda ise balata tozları şanzıman yağını kirletir. Kirlenen bu yağ zamanla özelliklerini kaybeder."

Yüz binlerce lirayı bulabilir

Normalde şanzımanlar çok uzun ömürlü sistemler. Ancak bakımları düzgün yapılmadığı için 5 yıl içinde ağır hasarlar çıkarabiliyorlar. Bu hasarlar marka ve modele bağlı olarak yüz binlerce TL’yi bulabilecek masraflara yol açıyor. Düzenli olarak yağı değişen bir şanzıman ise 20 yıl ve hatta kullanıma bağlı biçimde, kronik bir problemi olmadığı takdirde daha uzun yıllar boyunca hiçbir arıza vermeden görevini yerine getirebiliyor

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