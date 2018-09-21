Yabancılarla Londra buluşması

Albaraka Türk Katılım Bankası, geçen hafta küresel sukuk ve sendikasyon yatırımcılarına genel bilgilendirme amaçlı ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku ve Albaraka Türk Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Bankacılığı birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Temsah, Singapur, Dubai ve Londra’da söz konusu yatırımcılar ile bir dizi toplantı gerçekleştirerek karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Utku, ”Son zamanlarda şahit olduğumuz olayları ve yatırımcılar tarafından bu olayların yansımaları ile birlikte tam anlamıyla idrak edilmesine yönelik ilgiyi dikkate aldığımızda, yapmış olduğumuz yatırımcı ziyaretlerinin zamanlamasının ve içeriğinin daha da önem kazandığı kanaatindeyiz” açıklamasında bulundu.