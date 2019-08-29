0553 313 94 23

Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 16,67 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı:- "Türkiye'yi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artışla 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti"- "Türkiye'ye yılın 7 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,11 artarak 24 milyon 693 bin 886 oldu"

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 16,67 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'yi temmuz ayında ziyaret eden yabancı sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 arttı, yılbaşından itibaren toplam 24 milyon 693 bin 886 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, bu yılın ocak-temmuz dönemi turizm istatistikleri açıklandı.

Buna göre, Türkiye'ye söz konusu dönemde, yaklaşık 25 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Rusya Federasyonu ve Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye'yi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artışla 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti.

Bu yılın 7 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,11 artarak, 24 milyon 693 bin 886 oldu.

- 3 milyon 752 bin 437 Rus geldi

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında, temmuzda yüzde 16,2 artış ile Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 14,06 artışla ikinci, İngiltere yüzde 19,78 artışla üçüncü oldu. İngiltere'yi Hollanda ve Ukrayna izledi.

Türkiye'yi temmuzda 1 milyon 43 bin 40 Rus, 868 bin 307 Alman ve 425 bin 44 İngiliz ziyaret etti.

Rusya Federasyonu, 7 aylık verilerde de yüzde 14,54 artışla birinciliği korudu.

Ocak-Temmuz 2019 dönemininde, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu'nun ardından Almanya yüzde 15,04 artışla ikinci, Bulgaristan yüzde 23,5 artışla üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İngiltere ve İran izledi.

Türkiye, yılın 7 ayında 3 milyon 752 bin 437 Rus, 2 milyon 670 bin 672 Alman ve 1 milyon 444 bin 789 Bulgar vatandaşını ağırladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  2. Ocak-Temmuz 2019 turizm istatistikleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu’u Ufuk Budak’ı kadrosuna kattı
    1. Altınordu’u Ufuk Budak’ı kadrosuna..
    2. Finike’de pastahane ve fırınlar..
    3. Bakan Pekcan açıkladı! 17 ülkede..
    4. Yeni Malatyaspor’da sponsorluk..
    5. Belgesellerdeki izledikleri hayvanları..
    6. Başkan Sever müjdeyi verdi
    7. Sokak çocukları konusu milli bir..
    8. Vali Şentürk’ün 30 Ağustos Zafer..
    9. Başkan Erdoğan’dan başka belediyelere..
    10. Göztepe’ye Aleksic’ten kötü haber
    11. Vücuttaki ödemin nedeni kalp..
    12. Türkiye'yi gerçeği ortaya çıktı!..
    13. Vatan sevgisi imandandır
    14. Ordu'da akıl almaz olay! Tartıştığı..
    15. Trafik tartışmasında hamile kadın..
    16. Başkan Pekmezci’den 30 Ağustos Zafer..
    17. Zorlu Enerji'den Filistin'e güneş..
    18. Türk tırları 12 gündür Suudi..
    19. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi..
    20. Irak'ın en büyük alışveriş merkezinde..
    21. Şanlıurfa'da terör operasyonu
    22. Polise karşı koyan firari hükümlünün..
    23. Pekcan: "İhtisas Serbest Bölgeleri ile..
    24. Erzurum’da huzur operasyonu
    25. Pekcan: "İhracat Ana Planımızla..
    26. Başkan Orhan tezgaha geçti..
    27. Miraç Çağrı Aktaş, Forum Magnesia’da..
    28. Genç milli boksörler madalyaya odaklandı
    29. Annesini öldürdü, ’Pişmanım’ dedi
    30. Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı