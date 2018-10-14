Yabancı yatırımcılar için hizmet ofisleri açılacak

İçişleri Bakanlığı’ndan yabancı yatırımcıları mutlu edecek bir haber geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Türkiye’yi yabancı şirketler için cazip hale getirmek, yatırımları artırmak amacıyla önemli adımlar atıldığı belirtildi.

Açıklamada “Şartları karşılayan yabancı yatırımcıların vatandaşlık veya uzun dönem ikamet izni işlemlerinin tek noktadan takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla İstanbul ile Ankara’da hizmet ofisleri açılacak” denildi.