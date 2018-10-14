THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Yabancı yatırımcılar için hizmet ofisleri açılacak

İçişleri Bakanlığı, yabancı yatırımcılar için hizmet ofislerinin açılacağını açıkladı.

14 Ekim 2018 Pazar 12:28
Yabancı yatırımcılar için hizmet ofisleri açılacak

İçişleri Bakanlığı’ndan yabancı yatırımcıları mutlu edecek bir haber geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Türkiye’yi yabancı şirketler için cazip hale getirmek, yatırımları artırmak amacıyla önemli adımlar atıldığı belirtildi.

Açıklamada “Şartları karşılayan yabancı yatırımcıların vatandaşlık veya uzun dönem ikamet izni işlemlerinin tek noktadan takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla İstanbul ile Ankara’da hizmet ofisleri açılacak” denildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 12:28
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. hizmet ofisleri
  5. yabancı yatırımcı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent’te denetimler azaldı, fuhuş kartları arttı
    1. Başkent’te denetimler azaldı, fuhuş..
    2. Kaçak elektrik milletin sırtına..
    3. TSK kararını verdi! 22 tane daha ANKA..
    4. Terör örgütleri sığınacak delik..
    5. PKK’nın kavgası Kürtlerle
    6. Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin annesi..
    7. Borcu olanlar dikkat! Yarın son gün
    8. Yabancı yatırımcılar için hizmet..
    9. İçişleri Bakanlığı hazırlık yapıyor!..
    10. Katar’a 1 milyar dolar ihracat hedefi
    11. Savcılık feci kazayla ilgili..
    12. Cari açığa dış ticaret freni
    13. Ermut: Bol bol yatırım çekmeliyiz
    14. Üniversite kimliğine bu sözleri..
    15. CHP'li belediye ceketi kurtardı
    16. ASO ile İŞKUR nitelikli eleman..
    17. Galatasaray'a UEFA'dan büyük şok! 3..
    18. Savunmada yeni ürünler vitrine çıkacak
    19. Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar..
    20. ABD'li şirketler milyonlar dolarla..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu