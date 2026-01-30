  • İSTANBUL
Teknoloji birikimini hayatın her alanına aktaran Türk Telekom’un yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay’ın isim sponsorluğunda, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Yaay eTürkiye Kupası’nda şampiyon Beşiktaş oldu. 29 Aralık’ta grup aşamasıyla başlayan turnuvada, finalde karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Antalyaspor’un kıyasıya mücadelesinde kazanan taraf Beşiktaş oldu. ESA Arena’da düzenlenen çevrimdışı final karşılaşması, Tivibu Spor 4 ve Tivibu sosyal medya hesaplarından binlerce kişi tarafından canlı takip edildi.

Spora ve sporcuya sağladığı katkılarla uzun yıllardır spor ekosistemine değer katan Türk Telekom, e-spor alanındaki desteğini de sürdürüyor. Futbolun dijitalleşmesinde önemli rol üstlenen Türk Telekom’un yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay’ın isim sponsorluğunda düzenlenen Yaay eTürkiye Kupası’nda kazanan belli oldu. Final mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelirken, kupayı kazanan takım Beşiktaş oldu. Yaay eTürkiye Kupası’nı kazanarak 125 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olan Beşiktaş, aynı zamanda Türk Telekom eSüper Kupa’da mücadele edecek takımlar arasına adını yazdırdı. ESA Arena’da yüzlerce taraftarın tribünden takip ettiği final karşılaşmaları, ekran başında ise Tivibu Spor 4 ve Tivibu sosyal medya uygulamaları üzerinden binlerce izleyiciyle buluştu.

Heyecan dolu eşleşmeler kupaya damga vurdu
Yaay eTürkiye Kupası’nda grup aşamasını başarıyla geçen takımlar, çeyrek final ve yarı final mücadelelerinin ardından final aşamasına yükseldi. Kazananlar finalinde Antalyaspor’dan Ener “eneronfire” Keleş ile Gençlerbirliği’nden Arda “ArdaKaygusuz” Kaygusuz karşı karşıya gelirken, kaybedenler finalinde ise Fenerbahçe’den İsmail Can “ISOPOWERR” Yerinde ile Beşiktaş’tan Mert “iMertAL” Altıntop kozlarını paylaştı. BO2 formatında oynanan büyük finalde, kıran kırana geçen maçların ardından kupayı ve büyük ödülü kazanan takım Beşiktaş oldu. Büyük finalde mücadele eden Beşiktaş ve Antalyaspor doğrudan Türk Telekom eSüper Kupa’da yer alma hakkı kazanırken, şampiyon Beşiktaş, 125 bin TL, ikinci Antalyaspor 75 bin TL, üçüncü Gençlerbirliği ise 50 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Dünyanın en popüler futbol oyunlarından FC 26 üzerinden oynanan Yaay eTürkiye Kupası’nda takımlar, 95 Gen modu ile oluşturuldu. Turnuva karşılaşmaları Tivibu Spor 4 ve Tivibu sosyal medya uygulamaları üzerinden canlı yayınlanırken, final aşaması maçları ESA Arena’da yüzlerce taraftar tarafından yerinde izlendi.

 

