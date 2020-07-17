Ya nöbette öleceğiz ya da evlatlarımızla buradan gideceğiz

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlat nöbetinde 319. günü geride bırakan Diyarbakır anneleri, kendileri ile birlikte evlat nöbeti tutan Sever Fidan’ın oğluna kavuşmasının sevincini yaşıyor. Anne Fidan’ın oğluna kavuşması, ailelere hem sevinç yaşattı hem de kendi evlatlarının da bir gün geleceğine dair umut verdi. Oğlu Ramazan için oturma eyleminde yer alan anne Mevlüde Üçdağ, "Bugün bir evlat daha ailesine kavuştu, çok mutluyuz ve umutluyuz. Sanki evladım gelmiş gibi oldum, çok heyecanlı ve sevinçliyim. Çocuklar bu beladan kaçıp geldikçe biz de mutlu oluyoruz. İnşallah darısı bizim çocukların başına. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle inşallah tüm evlatlar gelir. Biz hiçbir çocuğun orada olmasını istemiyoruz. Bir milletvekili gelip, kendini saklayıp HDP'nin içine giriyorsa biz böyle parti istemiyoruz. Eğer Kürt'ü seviyorsa gelsin, yanında otursun. Kürt'ün çocuğunu PKK'dan istesin" dedi.

Kimse bizim gibi sevmez seni

Oğluna teslim olması için çağrı da yapan Üçdağ, "Oğlum sen de anneni sevindir. Huzursuz ve mutsuzuz. Kimse seni annen ve baban kadar sevemez" ifadelerini kullandı.

100 yıl da geçse eylemini sürdüreceklerini vurgulayan baba Abdullah Demir ise "Allah'ın izniyle onların pençesinden evlatlarımızı kurtaracağız. Allah'ın izniyle bu bayrağı kimse indiremeyecek. Bugün mutluyuz. Bir arkadaşımız daha evladına kavuştu. Bundan daha güzel bir şey olamaz. 15 aile çocuklarına kavuştu. Çok sevindik, sanki bizim çocuğumuz geldi" diye konuştu.

En büyük Kürt düşmanı HDP

Oğlu Fatih için eşi Abdullah ile aylardır oturma eylemini sürdüren acılı anne Sevdet Demir ise her gelen evlatla birlikte hem büyük sevinç hem umutlandıklarını belirterek “Yeri geldi sokaklara çıktık, demokrasiyi koruduk. Şimdi de evlatlarımızın nöbetini tutuyoruz. Onları HDP/PKK’nın elinden almadan da buradan gitmeye hiç niyetimiz yok. Biliyorum ki benim çocuğumu HDP’liler PKK’ya teslim ettiler. Buradaki bütün annelerin tek isteği kaçırılan evlatlarına kavuşmak. Kavuşmadan da kimsenin buradan gitmeye niyeti yok. En büyük Kürt düşmanı HDP’dir. Hakkımızı helal etmiyoruz” dedi.

Biz de kavuşacağız

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylem yapan anne Zümrüt Salim, aylardır tuttukları evlat nöbetinde 15. ailenin evladına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını aktararak kendilerinin de çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceklerini söyledi. Salim, şöyle devam etti: “Biz de kavuşacağız. Biz buraya evlatlarımızı HDP’den, PKK’dan almak için geldik. Gitmeye de hiç niyetimiz yok. Burada ölürüz ya da çocuklarımızla buradan gideriz.”