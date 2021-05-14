Ya Kahhar! İsrail askerinin Gazze sınırındaki hazırlığı böyle görüntülendi
Gazze Şeridi'ne saldırılar gerçekleştirerek sivil yerleşim yerlerini bombalayan İsrail askeri, Gazze sınırında hazırlık yaparken görüntülendi.
İsrail askerleri abluka altındaki Gazze sınırında hazırlık yaparken görüntülendi.
İşgalci İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırıları hem havadan hem de karadan aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Gece saatlerinde karadan Gazze’yi vurmaya başlayan İsrail ordusu, sınırdaki hazırlıklarını sürdürürken görüntülendi. Görüntülerde Gazze sınırında çok sayıda askeri teçhizatın hazır bekletildiği kameraya yansıdı.
İsrail saldırılarında şehit sayısı 122'ye yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.
Neler olmuştu?
İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti, İsrail Yüksek Mahkemesinin Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden zorla
çıkarılarak başka bir yere yerleştirilmesi kararını almasıyla yeniden tırmanışa geçti. Şeyh Cerrah Mahallesi’nde evlerini terk etmek istemeyen Filistinlilerin direnişi devam ederken, İsrail polisi 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı.
İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlilere müdahalesi ile bölgede tansiyon giderek arttı. 10 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne hava saldırıları başlatan İsrail ordusu, 13 Mayıs gecesi karadan da saldırı başlatarak şiddetin dozunu arttırdı.