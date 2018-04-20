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"Ya ben kanseri öldüreceğim, ya kanser beni öldürecek!"

Kanserle mücadelede umut veren bir gelişme yaşandı. Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, makalesini Kazakistan'da TRT ekibine anlattı.

20 Nisan 2018 Cuma 21:03
"Ya ben kanseri öldüreceğim, ya kanser beni öldürecek!"

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın çalışmaları, kanserli hastalara umut veriyor. Sancar, farelere nakledilen kanserli insan hücrelerinin yok edilmesinde umut verici aşamaya geçildiğini söyledi.

"Bugün yarın çıkar"

Çeşitli konferanslara katılmak üzere Kazakistan'da bulunan Aziz Sancar TRT'ye özel açıklamalar yaptı: 

"Farelerde olan deneylerimiz bitti. Yayın bugün yarın çıkar. Fakat insan kanserini fareye koyup onun üzerinde kanser tedavi eden ilacın etkisini yeni araştırıyoruz. Sonuçları 2 yıl içerisinde 3 yıl içinde alabiliriz, onu söyleyemem. ''

"Ya ben onu öldüreceğim ya o beni"

Sancar, geleceğe yönelik hedeflerinin de kanseri yenmek ve bilim insanı yetiştirmek olduğunu açıklayarak, "45 yıldır bir kanser hücresini öldürmeye çalışıyorum. Ya ben onu öldüreceğim. Ya o beni öldürecek. Bilim adamı yetiştirmeye çalışıyorum. Yanımda 5 Türk var. çok gurur duyuyorum" dedi.

Başarının sırrı bıkıp usanmadan yıllar süren çalışmalardır

Aziz Sancar Türkistan şehrindeki Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde öğrencilerle de bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Sancar, "Başarının sırrı bıkıp usanmadan yıllar süren çalışmalardır" dedi. Aziz Sancar'a Ahmet Yesevi Üniversitesi'de Fahri Profesörlük unvanı da verildi. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:03
  1. Prof. Dr. Aziz Sancar
  2. Prof. Dr. Aziz Sancar kanser

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