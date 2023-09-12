X'ten (eski adıyla Twitter) yeni özellik kararı: müthiş sıçrama! Milyonlar şokta, gönderi alıntı butonu yok

X yani eski adıyla Twitter'da gönderilerin altında bulunan "alıntılar" butonu kapanıyor. Böylelikle kullanıcılar alıntılanan gönderilerde diğer kullanıcılar tarafından neler yazıldığını okuyamayacak.

Daha önceden X'te alıntılanan bir gönderide diğer kullanıcıların neler yazdıklarına bakmak mümkündü.

Ancak yakın zamanda kademeli olarak bu özelliğin kapatılması bekleniyor.

Şu anda WEB sürümünde alıntılar kısmının bulunmadığı görüldü. Öte yandan yakın zamanda mobil cihazlar tarafından da görülemeyeceği kaydedildi.

Kullanıcılar artık alıntı gönderileri görüntüleyebilmek için "Gönderi etkileşimlerini görüntüle" seçeneğine tıklamaları gerekecek.

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