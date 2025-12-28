  • İSTANBUL
Xiaomi'den devrimsel hamle! Tüm evi 5 dakikada buzhaneye çeviren teknoloji resmen tanıtıldı
Xiaomi'den devrimsel hamle! Tüm evi 5 dakikada buzhaneye çeviren teknoloji resmen tanıtıldı

Teknoloji devi Xiaomi, ev iklimlendirme sistemlerinde çığır açacak yeni merkezi kliması "Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Air Wheel" serisini duyurdu.

Bugüne kadarki en gelişmiş modeli olan bu sistem, 120 ile 190 metrekare arasındaki devasa alanları bile sadece 5 dakika içinde soğutabilme yeteneğiyle rakiplerine fark atıyor.

 

Özellikle geniş evler ve villalar için tasarlanan seri, 5 HP'den başlayıp 8 HP'ye kadar uzanan farklı güç seçenekleriyle sunuluyor. En üst segment olan 8 HP'lik model, çift çıkışlı özel tasarımı sayesinde havayı hem yukarı hem aşağı dağıtarak evde sıcak nokta bırakmıyor. Akıllı sensörler ve radar teknolojisiyle donatılan cihaz, odadaki insan sayısına ve konumuna göre hava akışını otomatik yönlendirerek konforu zirveye taşıyor.

 

5 HP Model: 3.639 Dolar

6 HP Model: 3.919 Dolar

7 HP Model: 5.319 Dolar

8 HP Model: 6.159 Dolar (Üst segment çift çıkışlı versiyon 7.279 Dolar)

