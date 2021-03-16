Xiaomi iş başvurusu yap | Çin merkezli Xiaomi firması, Türkiye'de fabrika açacağını geçtiğimiz günlerde açıkadı. Yapılan açıklamada 2 bin personel alımı yapılacağı da duyuruldu. Xiaomi'de çalışmak isteyenler iş başvurusu şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Xiaomi personel alımı ne zaman?

Xiaomi fabrikası personel alımı | Xiaomi personel alımı başvuru sayfası

Xiaomi fabrikanın İstanbul'da açılacağını ve açılışın 29 Mart 2021'de yapılacağını duyurdu.

Xiaomi Türkiye'ye iş başvurusunda bulunmak için Linkedln sitesine üye olmanız gerekiyor. Özgeçmiş bilgilerinizi girdikten sonra söz konusu ilana başvuru yapabilirsiniz.

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Xiaomi, dünyanın en büyük şarj ve akıllı telefon aksesuarı üreticisi Finlandiya menşeli Salcomp ile Türkiye’de yapacağı üretim için İstanbul Avcılar’ı seçti. Burada 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika binası baştan aşağı yenilendi. 15 bin metrekarelik kapalı alanı, 7500 metrekarelik temiz odası bulunan üretim tesisinde, Salcomp’un teknoloji çözüm ortaklığını ise Kontrolmatik firması üstlendi.