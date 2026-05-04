Teknoloji Xiaomi 17T Serisi Ortaya Çıktı: Dev Batarya, Güçlü İşlemci, İddialı Kamera!
Xiaomi 17T Serisi Ortaya Çıktı: Dev Batarya, Güçlü İşlemci, İddialı Kamera!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi katili serisi 17T modelleri, sızıntılara göre güçlü donanım ve iddialı kamera özellikleriyle geliyor.

Standart model olan Xiaomi 17T, 6,59 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelecek. Performans tarafında ise MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemciden güç alacak. 12 GB LPDDR5X RAM ile desteklenen cihaz, 256 GB veya 512 GB UFS 4.1 depolama seçenekleri sunacak. Batarya tarafında 6.500 mAh kapasite ve 67W hızlı şarj dikkat çekiyor. Ön tarafta 32 MP selfie kamerası bulunurken, arka tarafta ise 50 MP ana kamera (Light Fusion 800 sensör), 5x optik zoom sunan 50 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açı kamera kurulumu yer alıyor.

Daha üst segmentte konumlanan Xiaomi 17T Pro ise daha büyük ve daha güçlü bir seçenek olacak. 6,83 inç büyüklüğünde ve 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelen cihaz, MediaTek Dimensity 9500 işlemciyle performans çıtasını yükseltiyor. Yine 12 GB RAM ile gelen model, 512 GB UFS 4.1 depolama sunuyor. Batarya kapasitesi 7.000 mAh’a çıkarken, 100W hızlı şarj desteğiyle daha kısa sürede dolum sağlanıyor. Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera (Light Fusion 950 sensör), 5x optik zoomlu 50 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açı lens yer alıyor.

 Fiyat tarafında Avrupa’da 17T modelinin yaklaşık 749 euro, 17T Pro’nun ise 999 euro seviyesinde olacağı konuşuluyor. Gelen bilgilere göre bu modellerin Türkiye pazarına da sunulması oldukça muhtemel görünüyor.

 

