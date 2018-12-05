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"Wushuda dünyanın en iyisi olmak istiyoruz"

- Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz:"Her yıl başarılarımız en üst seviyede devam ediyor"- "Hem Avrupa şampiyonası hem de diğer dünya şampiyonaları bizim için önemli. İnşallah sporcularımızı tekrar dünyanın zirvesinde görmek istiyoruz"

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:14
"Wushuda dünyanın en iyisi olmak istiyoruz"

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, her yıl başarılarının en üst seviyede devam ettiğini belirterek, wushuda dünyanın en iyisi olmak istediklerini söyledi.

Sakarya'da 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenen Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası için kente gelen Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zihinsel, ruhsal ve bedensel yönden kişiyi geliştiren tek spor olan wushunun Türkiye ve dünyada gelişmesinin, insani açıdan önem arz ettiğini ifade etti.

Wushunun özellikle fiziki rehabilitasyonlarda çok etkili bir spor dalı olduğunu anlatan Akyüz, bu yönden wushunun dünya üzerinde daha çok bilinmesi, öğrenilmesi ve yayılması gerektiğini kaydetti.

Federasyon olarak wushuyu hak ettiği konuma kavuşturmak üzere yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Akyüz, "Görmüş olduğumuz manzara ve sonuçlar, bizim isabetli faaliyetler yaptığımızı ve başarılı olduğumuzu gösteriyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Şu anda lisanslı sporcu sayımız 110 bini geçmiş durumda. İnşallah yakın gelecekte 500 bini, 1 milyonu da geçer ve wushu Türkiye'de en fazla insanın yaptığı spor haline gelir." diye konuştu.


- "Başarımızı daha üst seviyeye çıkaracağız"


Wushu sporunun her yıl geliştiğine işaret eden Akyüz, şunları kaydetti:

"Çünkü devamlı çalışıyoruz. Başarımızı daha üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Bunun için de iki çeşit çalışma yapıyoruz. Bir yerinde çalışma, ikincisi de Çin'den getirdiğimiz uzman hocalar nezaretinde Türkiye'de yaptığımız çalışma. Özellikle pilot il olarak Sakarya'yı seçtik. Burada tahsis edilen salonda Çinli hocalar eğitim veriyor. Yeni başarılı sporcular yetiştiriyorlar, eski sporcuları da daha çok geliştiriyorlar. Ayrıca Çin'in eğitim merkezlerinde dünya ve Çin şampiyonlarıyla yapmış olduğumuz eğitim çalışmaları var. Bu, hem taoda hem de sandada yapılıyor. Şu anda Xi'an'da 3 sanda sporcumuz üniversiteye kayıtlarını yaptırdılar. Hem okuyacaklar hem de uzun süreli sanda eğitimi alacaklar, dünya şampiyonu olarak yetişecekler. Bu bir başlangıç, inşallah bunların sayılarını da çoğaltacağız. Her yıl başarılarımız en üst seviyede devam ediyor. Biz wushuda dünyanın en iyisi olmak istiyoruz."

Gelecek yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarının yapılacağını anımsatan Akyüz, "Hem Avrupa şampiyonası hem de diğer dünya şampiyonaları bizim için önemli. İnşallah sporcularımızı tekrar dünyanın zirvesinde görmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz, sporcularımız her zaman antrenman halinde." dedi.

Milli sporcu Elif Akyüz'ün dünyanın en iyi wushu sporcularından biri olduğunu, bunu devam ettirmek için devamlı çalıştığını aktaran Akyüz, dizinde sakatlığı bulunan Zeynep Akyüz'ün de hakem oyunlarına rağmen dünya üçüncüsü olmayı başardığını kaydetti.

Yabancı bazı hakemlerin sporcuların başarılarını engellemeye yönelik faaliyetleri olduğunu aktaran Akyüz, "Masada puanlarımızı vermiyorlar, yine de madalyalarımızı alıyoruz. Engelleseler de Allah'ın izniyle engellemeleri ve kasıtlı hakem hatalarını ortadan kaldıracağız. Bu başarılarımız inşallah devam edecek. Bizim hedefimiz her zaman dünyanın zirvesinde olmak." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:14
  1. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz
  2. Wushu

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