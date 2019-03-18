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Wushu Kung Fu’da Türkiye şampiyonu oldu

DÜZCE(İHA) – Düzceli sporcularından Yağızhan Mustafa Ödemiş genç erkek kata Türkiye şampiyonu oldu.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:34
Wushu Kung Fu’da Türkiye şampiyonu oldu

DÜZCE(İHA) – Düzceli sporcularından Yağızhan Mustafa Ödemiş genç erkek kata Türkiye şampiyonu oldu.


Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Kyokushın Ashıhara minik, yıldız, ümit, genç, büyük, veteran bay bayan kata ve kumite Türkiye Şampiyonası Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde yapıldı. Wushu antrenörü Ayşegül Ödemiş önderliğinde turnuvaya katılan Düzceli sporcularından Yağızhan Mustafa Ödemiş genç erkek kata Türkiye şampiyonu oldu. Sude Tekeoğlu genç bayan kata Türkiye ikincisi, Kumite bölümünde ise Melih Erdem büyük erkek 65 kg da Türkiye üçüncüsü, Mihriban Yavuzyiğit büyük bayan 60 kg Türkiye üçüncüsü, Ahmet Kayra Ödemiş minik erkek 25 kg Türkiye üçüncüsü ve Nidanur Erdem minik bayan 35 kg da Türkiye üçüncüsü oldu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:34
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