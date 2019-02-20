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"Wushu kung fu, Orta Asya’dan bize kalan bir mirastır"

- Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz:- "Bu sporu araştıran ve yakından tanımak isteyen biri, wushu kung funun ecdadımızdan günümüze ulaşan bir spor dalı olduğunu rahatlıkla anlayacaktır"

20 Şubat 2019 Çarşamba 19:36
"Wushu kung fu, Orta Asya’dan bize kalan bir mirastır"


BARTIN (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, "Bu sporu araştıran ve yakından tanımak isteyen biri, wushu kung funun ecdadımızdan günümüze ulaşan bir spor dalı olduğunu rahatlıkla anlayacaktır." dedi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan 7 milli sporcu, bu sporun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Bartın Üniversitesine geldi.

Federasyon Başkanı Akyüz, üniversitenin spor salonunda yaptığı konuşmada, Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bünyesinde yetişen sporcuların ülkenin sporuna değer kattığını söyledi.

Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nı Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlemek istedikleri belirten Akyüz, "Wushu kung fu, Çinlilere ait bir spor olarak bilinse de Orta Asya'dan atalarımızdan bize kalan bir mirastır. Wushu kung fu, dünyadaki en etkili savunma ve savaş sporudur. Bu sporu araştıran ve yakından tanımak isteyen biri, wushu kung funun ecdadımızdan günümüze ulaşan bir spor dalı olduğunu rahatlıkla anlayacaktır. Bu spor inşallah dünya şampiyonu sporcularımız aracılığıyla ülkemizde daha iyi tanıtılacak, üniversitelerimiz aracılığıyla da daha iyi öğrenilecektir." ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversitelerinin dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu öğrenciler çıkardığını dile getirdi.

Üniversitenin ismini ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmaya devam edeceklerini anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"ÜniAr tarafından yapılan araştırmada ‘Devlet Üniversitelerindeki Fakülteler Genel Sıralaması'da spor alanındaki akademik birimler arasında birinci sırada yer alan üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, geleceğin sporcularını yetiştirmeye yeni alanlarında devam edecek. Birçok spor dalına ait salonların federasyonun standartlarına uygun olarak inşa edilen BESYO binamız, eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip olarak planlandı."

Etkinlik, milli sporcular Elif Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz, Necmettin Erbakan Akyüz, Ayşe Sure Akyüz, Mustafa Bedirhan Çapoğlu ve Hilal Feyza Çapoğlu ile Avrupa şampiyonu Dursun Ali Çapoğlu'nun yaptığı gösterinin ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 19:36
  1. Bartın Üniversitesi
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  3. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu
  4. Wushu Kung Fu

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