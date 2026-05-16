Wright “Hürmüz’de akış yazın başlayacak” Trump’ı da geçti!

Hürmüz krizi ile ilgili saat başı karar değiştiren Trump’dan sonra ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı'ndaki akışın "en geç yazın başlayacağını" açıklaması yaptı

CNBC'ye konuşan ABD Enerji Bakanı Chris Wright, enerji alanındaki son duruma ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Boğaz'da yaşanan aksaklıkları "geçici bir kesinti" olarak tanımlayan Wright, "Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, mümkün olan en kısa sürede, en geç bu yaz bir dönemde kesinlikle başlayacak." ifadesini kullandı.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

ata

yo en geç gelecek sonbaharda.... gerçekten deli saçması işler... abd bitik...

OSMAN AYDIN

EY AMERIKA SIZ ORTADOĞUDAN ELINIZI AYAĞINIZI ÇEKIN israile desteğinizi kesin bakın ortadoğuda savaşmavaş olmaz israil filistinlilerin haklarını geri versin 67 öncesine dönsun mescidi aksaya yaptıkları tahriklere son versin kendiside huzur bulur hürmüzde açılır ortada sorun kalmaz ortadoğuda en büyuk sorunun kaynağı ABD VE ONDAN DESTEK ALAN şımarıklığa devsm eden israildir ne İRAN VE NEDE TÜRKIYE sorun değildir ama haklarımız gasbedildimi iIRANIDA TÜRKIYEYIDE KIMSE DURDURAMAZ
