0553 313 94 23

"Wings For Life World Run 2019" organizasyonuna doğru

- Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulan organizasyon, 5 Mayıs'ta İzmir'de yapılacak- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar:"Bu organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm koşanları 5 Mayıs'ta İzmir'e davet ediyorum"- Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş:"Wings For Life Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. İnancımızı yitirmiyoruz. İnşallah bir gün koşamayanlar da koşar"- Wings For Life Vakfı Üst Yöneticisi Anita Gerhardter:"Türkiye'de gerçekleştirilecek koşu, en büyük ve en başarılılardan biri"

21 Şubat 2019 Perşembe 13:26
"Wings For Life World Run 2019" organizasyonuna doğru


İSTANBUL (AA) - Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulan "Wings For Life World Run" etkinliğinin bu yıl Türkiye ayağı 5 Mayıs'ta İzmir'de yapılacak.

Organizasyonla ilgili İstanbul'da Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Wings For Life Vakfı Üst Yöneticisi Anita Gerhardter, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Fatih Çintimar, atletizmin böyle önemli bir organizasyonun içinde yer alması karşısında mutlu olduklarını belirterek, "Atletizm, özellikle yol koşularında son yıllarda büyük bir gelişim içinde. Bu organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm koşanları 5 Mayıs'ta İzmir'e davet ediyorum. Bizim de olimpik kadro dışındaki bütün maratoncularımız inşallah İzmir'de olacak." ifadelerini kullandı.

Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı gurur duyduklarını aktaran Buğra Gökçe ise "Her sene daha büyük bir kalabalığı var etmek, yardım organizasyonu içinde yer almak bizim görevimiz. Türkiye'de buna en uygun şehir ise İzmir. Sosyokültürel yaşamı, birbiriyle barışık halkı ve sosyal iklimiyle buna uygun bir şehir. Biz de seve seve böyle bir iyilik hareketinin yürümesine ev sahipliği yapıyoruz. Engellilerin sosyal yaşama uyumu anlamında çok sayıda görev var. Bu, büyük bir koşu. Bu koşuyu hiç durmadan inançla sürdürmeye devam etmek lazım." şeklinde konuştu.


- Baş: "İnşallah bir gün koşamayanlar da koşar"


"Wings For Life World Run" projesini ilk duyduklarında çok heyecanlandıklarını dile getiren Ramazan Baş ise "19 yaşında deniz kazası geçirdim. İçimdeki umut hiç bitmedi. Umutla yaşamaya devam ettim. Türkiye'de 250 bine yakın omurilik felçlisi var. Birinci amacımız, toplumdaki omurilik felçlilerini korumak. Diğeri de onların yaşam kalitelerini yükseltmeye çalışmak ve yaşanan gelişmeleri onlara iletmek." şeklinde görüş belirtti.

"Koşamayanlar için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenecek organizasyonun geniş kitleleri bir araya getirdiğine dikkati çeken Baş, şunları kaydetti:

"Wings For Life Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Bir omurilik felçlisi tekerlekli sandalyesiyle birinci oldu. Mümkün olmayan bir şey gerçekleşti. O kişinin aşıladığı umut, bizim imkansız dediğimiz sorunun çözümünü sağlayacaktır. İnancımızı yitirmiyoruz. İnşallah bir gün koşamayanlar da koşar. Basın mensuplarına da bizi hiç yalnız bırakmadığı ve geniş kitlelerle buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum."

Anita Gerhardter ise Wings For Life World Run'ın çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Bu organizasyondan elde edilen gelirle tıbbi araştırmalara daha çok fon sağlıyoruz. Çare bekleyenlere katkı sunmak istiyoruz. Türkiye'de gerçekleştirilecek koşu, en büyük ve en başarılılardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Milli rallici Yağız Avcı, bu etkinliğe katılmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek "Güzel bir amaca hizmet ediyor. Eğlenceli anlar oluyor. Bu organizasyonun parçası olmak gurur verici. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milli sörfçü Lena Erdil ise organizasyona bu sene Japonya'nın başkenti Tokyo'da katılmayı planladığını vurgulayarak, "Herkes tek yürek, aynı anda koşuyor. Organizasyona daha önce İzmir'de katılmıştım. Herkesi 5 Mayıs'ta İzmir'e davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:26
  1. Anita Gerhardter
  2. Atletizm
  3. Buğra Gökçe
  4. Fatih Çintimar
  5. Ramazan Baş
  6. Wings for life World Run

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için temayül yoklaması
    1. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
    2. Başkan Tok’tan vefa buluşması
    3. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
    4. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
    5. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
    6. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
    7. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    8. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    9. Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol..
    10. Trabzonspor, İzmir’e gitti
    11. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucuya..
    12. Turgutluspor’dan Fenerbahçe’ye..
    13. Standardizasyon teknik altyapısı..
    14. Trabzonspor, İzmir'e gitti
    15. PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel..
    16. 250 bin lira değerinde otomobil ele..
    17. Ömer Şişmanoğlu’ndan kulak kapama..
    18. Foça MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
    19. Vali Deniz hastaneleri ziyaret etti
    20. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    21. İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim..
    22. Erdemli’de spor merkezine psikolog..
    23. "Wings For Life World Run 2019"..
    24. Yıldırım: “Göreve gelir gelmez..
    25. Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    26. Fenerbahçe, Alex'e futbol direktörlüğü..
    27. Marmara için rahatlatan açıklama
    28. Kepez’den yeşile ve çevreye duyarlı..
    29. Bakan Kasapoğlu Ünlü’nün ailesine..
    30. Başkan Can’dan şehit Hüseyin Aytürk’ün..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı