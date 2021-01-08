Windows'ta tarihi gerileme

Yeni verilere göre, Windows 10 kullanan dizüstü bilgisayarların satışlarında kayda değer bir düşüş görülüyor. Her ne kadar notebook pazarında Windows halen en çok tercih edilen seçenek olsa da, yeni araştırmaya göre Windows'un pazar payı ilk defa %80'in altına düştü.

TrendForce'un araştırması, 2020 yılında notebook bilgisayar satışlarının genel olarak yükseliş yaşadığını gösterdi. Bu yükselişin sebebi olarak ise Koronavirüs salgını ve daha fazla çalışanın uzaktan çalışma ihtiyacı duyması. Notebook bilgisayar dağıtımları 2020 yılında, yıl bazında %22,5 büyüyerek ilk defa 200 milyonu geçti.

Ancak bu durum Microsoft'un pek yararına olmadı. Bu genel satış artışının oldukça önemli bir kısmını Chrombook'lar oluşturuyor ve bu da Windows'un pazar payının azalması anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl Chromebook'lar küresel notebook ünitelerinin %15'inin biraz altında bir kısmını oluşturuyordu ve 2021 yılında bu oranın %18,5'e ulaşması bekleniyor.

Tabii ki Microsoft'un bu durumdan aşırı endişe duymadığı tahmin edilebilir. Windows dizüstü bilgisayar satışları göreceli olarak gerilemiş olsa da, Windows halen notebook alanında büyük bir farkla lider işletim sistemi konumunu koruyor. TrendForce'un tahminlerine göre Windows, Chrome OS ve macOS dizüstü bilgisayarlar yaklaşık olarak %70-75, %15-20 ve %10'un altında paylarla dengelenecekler.

Taşınabilirlikleri, fiyat aralığı ve kullanım kolaylığı düşünüldüğünde, Chromebook'ların 2020'de iyi bir yıl geçirmiş olmaları şaşılır değil. Bu takvim yılında 29,6 milyon ünite dağıtıma çıktı ve bu da yıl bazında %74'lük bir büyüme oranı anlamına geliyor.

Orta seviye ve üst seviye karma-kullanım iş notebook'larının satışlarının 2021 boyunca yüksek kalması bekleniyor ancak dağıtımların, salgınına karşı önlemlerin gevşemeye başlaması ile şirketlerin nasıl bir yol izleyeceğine bağlı olacağı tahmin edilebilir.

Kaynak: Chip