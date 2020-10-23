Windows Gezgini İndir

Dosya Gezgini, Microsoft Windows işletim sistemlerinde, Windows 95'ten beri çalışan bir dosya yöneticisidir. Türkçe adı Windows Gezgini'dir. Kısacası Windows'ta açılan her pencere aslında Windows Gezgini'dir. Dosyalar için, kullanıcı arayüzü erişimi sağlar. Görev çubuğu üzerinde bulunur. Görev yöneticisindeki adı 'explorer.exe'dir. Bu işlemi sonlandırdığınızda, (tavsiye edilmez) görev çubuğunun kaybolduğunu görürsünüz.

Eğer görevini sonlandırırsanız görev yöneticisinden yeni komut çalıştır sekmesine "explorer.exe" yazarsanız ve Enter tuşuna basarsanız görev yeniden başlayacaktır.

Windows Dosya Gezgini'nin varlığının ardındaki neden, geliştiricilerin FreeSoftLabs'ın, kullanıcıların görünümü ekleme veya dosyaları kaldırması sıralamasında harekete geçen mevcut Windows gezgini işlevine bir alternatif istemesidir.

Windows Gezginini ;

Başlat Menusu > Tüm Programlar > Donatılar > Windows Gezgini simgesiyle

Çalıştır .penceresine Explorer yazarar ( çalıştır menusu için Win tuşu + R ) birlikte basacaksınız,Win Tuşu ile + E tuşuna bastığınızda çalışabilir.Listenin sol tarafında bilgisayarınızdaki sistemi hiyerarşik şekilde görebilirsiniz.

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