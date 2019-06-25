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Wimbledon'da Başak Eraydın tur atladı

- Milli tenisçi, Belçikalı rakibini 2-1 yenerek 2. eleme turuna çıktı

25 Haziran 2019 Salı 22:15
Wimbledon'da Başak Eraydın tur atladı


İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Başak Eraydın, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Belçikalı Kimberley Zimmermann'ı 2-1 yenerek 2. eleme turuna yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 211. basamağındaki Başak Eraydın, elemelerin ilk turunda dünya 251 numarası Kimberley Zimmermann ile karşı karşıya geldi.

İlk seti Belçikalı tenisçi 6-4 kazansa da ikinci ve üçüncü setlerde 6-4 ve 7-5'lik skorlarla rakibini yenen Başak Eraydın turu geçen taraf oldu.

Başak Eraydın, 2. eleme turunda 18 yaşındaki dünya 125 numarası Sloven tenisçi Kaja Juvan ile karşılaşacak.


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 22:15
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