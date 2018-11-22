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Williams koltuğu Kubica'nın

- 2011'de geçirdiği kazada kariyeri tehlikeye giren Polonyalı sürücü Robert Kubica, 2019 Formula 1 sezonunda Williams-Mercedes takımında yarışacak

22 Kasım 2018 Perşembe 12:43
Williams koltuğu Kubica'nın


ANKARA (AA) - Formula 1 takımlarından Williams-Mercedes, 2011'de yaptığı ralli kazası sonucu ölümden dönen Polonyalı pilot Robert Kubica ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki Büyük Britanyalı sürücü George Russell'ın 2019 sezonundaki takım arkadaşı, bu yıl test pilotu olarak görev yapan 33 yaşındaki Robert Kubica olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kubica, "Formula 1'e dönme serüvenim çok zor geçti. İmkansız görünen şey artık mümkün hissettiriyor. 2019 Formula 1 sezonunda yarışacağımı söyleyebildiğim için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

2006'da başladığı Formula 1 kariyerine 2011 sezonu öncesi geçirdiği kazaya kadar devam eden Kubica, katıldığı 76 yarışta biri birincilik olmak üzere 12 kez podyuma çıkmıştı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:43
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