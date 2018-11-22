Williams koltuğu Kubica'nın





ANKARA (AA) - Formula 1 takımlarından Williams-Mercedes, 2011'de yaptığı ralli kazası sonucu ölümden dönen Polonyalı pilot Robert Kubica ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki Büyük Britanyalı sürücü George Russell'ın 2019 sezonundaki takım arkadaşı, bu yıl test pilotu olarak görev yapan 33 yaşındaki Robert Kubica olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kubica, "Formula 1'e dönme serüvenim çok zor geçti. İmkansız görünen şey artık mümkün hissettiriyor. 2019 Formula 1 sezonunda yarışacağımı söyleyebildiğim için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

2006'da başladığı Formula 1 kariyerine 2011 sezonu öncesi geçirdiği kazaya kadar devam eden Kubica, katıldığı 76 yarışta biri birincilik olmak üzere 12 kez podyuma çıkmıştı.