Whoopie pie: whoopie (makaron kek) tarifi

Malzemeler:

Hamur:

100 gr tereyağı

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 su bardağı süt + 1 çorba kaşığı limon suyu

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3 çorba kaşığı kakao

Arasına:

400 gr marshmallow

Üzerine:

150 gr çikolata

Whoopie pie: Pasta tadında whoopie (makaron kek) tarifi

Sütü ılıtıp içine limon suyunu koyun ve yarım saat bekletin. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını toz şekerle birlikte 2-3 dakika çırpın. Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin. Limonlu sütü (buttermilk) koyup çırparak karışıma yedirin. Un, kabartma tozu ve kakaoyu ayrı bir kapta harmanlayıp ilave edin ve unu karışıma yedirene kadar karıştırın. Hamurun kıvamı kek hamurundan katı, kurabiye hamurundan cıvık olmalı. Katı olduysa 1-2 kaşık süt ekleyebilirsiniz. Hamuru sıkma torbasına doldurup yağlı kağıt serilmiş tepsiye 2-3 cm boşluk bırakarak sıkın. Hamurun üzerinde oluşan tepecikleri parmağınızı hafifçe ıslatarak düzeltebilirsiniz. Önceden 170 derece ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Kurabiyelerinizin üzeri kek gibi yumuşak olacak. Marsmallowları cam bir kaseye koyup, üzerlerine bir iki çorba kaşığı su serpin ve karıştırın. Kaynamakta olan içi su dolu tencereye yerleştirin ve eriyene kadar ara ara karıştırın. Marshmallowlar eriyince beklemeden sıkma torbasına doldurun ve kurabiyelerin yarısının üzerine, kenarlarına çok getirmeden ortalarına sıkın. Diğer kurabiyeleri onların üzerine koyun ve bastırarak sandwich yapın. Dilerseniz çikolataları mashmallowları erittiğiniz gibi benmari usulü eritip kurabiyelerinizi batırın. Çikolatalar donduğunda servis yapın.