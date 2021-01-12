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Teknoloji Whatsapp’tan yeni açıklama
Teknoloji

Whatsapp’tan yeni açıklama

Aldığı karar sonrası tepki çeken Whatsapp son dönemdeki gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 11:43:00 - 2021-01-12 12:02:46
Whatsapp’tan yeni açıklama

Whatsapp son dönemdeki gizlilik sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, “Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez” ifadeleri kullanıldı.

WhatsApp internet sitesinde "Yakın zamanda gizlilik politikamızı güncelledik ve çok sayıda düşünceli soru aldık. Bazı dedikodularla birlikte, aldığımız bazı soruları cevaplamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Mesaj gizliliğinizi hiçbir şekilde etkilemiyor"

Açıklamada, "Gizlilik politikamızdaki güncellemenin, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bunun yerine, bu güncelleme isteğe bağlı olan, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlayan WhatsApp'ta bir işletmeye mesaj göndermeyle ilgili değişiklikleri içerir" denildi.

"Ne paylaşırsanız paylaşın, aranızda kalır"

WhatsApp, "Özel mesajlarınızı göremeyiz veya aramalarınızı duyamayız, Facebook da göremez. Ne WhatsApp ne de Facebook mesajlarınızı okuyamaz veya WhatsApp üzerinden arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla yaptığınız aramaları duyamaz. Ne paylaşırsanız paylaşın, aranızda kalır. Bunun nedeni, kişisel mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasıdır. Bu güvenliği asla zayıflatmayacağız" ifadelerine yer verildi.

"Kayıt tutmuyoruz"

İki milyar kullanıcısının olduğunu belirten WhatsApp, "Herkesin kime ne mesaj gönderdiğinin veya kimi aradığının kaydını tutmuyoruz. Geleneksel olarak mobil operatörler bu bilgileri saklarken, bu kayıtları iki milyar kullanıcı için saklamanın hem gizlilik hem de güvenlik riski olacağına inanıyoruz ve bunu yapmıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Özcan çolak

Bre densiz. Batı ülkelerinde yapmadığın işi NEDEN Türkiye cumhuriyetinde yaparsın.
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ümitt

sen onu gel külahıma anlat. Whatsappı sildim.
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