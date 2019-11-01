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Teknoloji

WhatsApp'ta yeni dönem! Aktif hale geldi

WhatsApp'ta parmak izi okutarak giriş yapılmasına olanak sağlayan yenilik, aktif hale geldi.

2019-11-01 15:11:00 -
WhatsApp'ta yeni dönem! Aktif hale geldi

WhatsApp, Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği parmak izi teknolojisini aktif hale getirdi. Kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına girmek istediklerinde artık parmak izini vermek durumunda olacak. Elbette parmak izi ayarını aktif hale getiren kullanıcılar için bu durum geçerli olacak.

Daha da önemlisi WhatsApp Android uygulaması cihazın kendisi kilitli değilken bile kilitlenebiliyor. Uygulama ayarlarında Gizlilik kısmına girdiğinizde Parmak İzi kilidi seçeneğini görebiliyorsunuz.

Buradan parmak izi kilidini açarken ayrıca anlık, 1 dakikalık veya 30 dakikalık bekleme süreleri belirleyebiliyorsunuz.Ayrıca parmak izi kilidi devredeyken bildirimlerde WhatsApp mesajlarının gönderen ve içerik kısmının gösterilmesini isterseniz bunu da seçebiliyorsunuz. Bu açıksa diğer kişiler de WhatsApp kilitli olsa bile mesajlarınızın içeriğini ön izleyebiliyor. iOS'ta aktif olarak kullanılabilen yüz tanıma teknolojisi ise Android cihazlarda halen kullanılamıyor.

Kaynak: Hürriyet

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