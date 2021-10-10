Whatsapp'ta imaj değişikliği

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp ekibi, yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Son olarak, yakın bir zamanda gelen güncellemeyle, Android işletim sistemine gelen yenilik beta 2.21.21.6 sürümüyle kullanıcıların karşısına çıktı.

Shiftdelete'in aktardığı habere göre, geçtiğimiz haftalarda anlık mesajlaşma servisi geliştiricilerinin grup bilgilerine ayrılmış bir arayüz üzerinde çalıştıkları ortaya çıktı. Bu noktada değişikliklerin son halini almadığı ve kararlı bir sürüme ulaşmadığı söyleniyordu. WABetaInfo’ya göre mesajlaşma servisi aynı değişiklikleri iletişim bilgileri bölümünde de sunmayı planlıyor.

WhatsApp tarafından sunulan yeni arayüz 2.21.13.10 beta sürümünde sunulana oldukça benziyor. Uygulamanın getirdiği seçenek ilk olarak şirket bilgileri olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Şimdi ise arayüzün yenilenen tasarımı iletişim bilgilerini de kapsıyor. Bu noktada anlık mesajlaşma uygulamasının sistemi genişletmek istediği ortaya çıkıyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması tarafından beta sürümüyle sunulan bu özelliğin henüz ne zaman kararlı sürüme geleceği bilinmiyor. Bu konuda şirket tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.