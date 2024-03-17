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Teknoloji WhatsApp'ta birinin sizi engellediğini nasıl öğrenebilirsiniz?
Teknoloji

WhatsApp'ta birinin sizi engellediğini nasıl öğrenebilirsiniz?

Yeniakit Publisher
2024-03-17 04:03:00 -
WhatsApp'ta birinin sizi engellediğini nasıl öğrenebilirsiniz?

Çağımızın vazgeçilmez uygulamalarından biri olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta sizi engelleyenleri bazı yöntemlerle görebilmeniz mümkün. İşte WhatsApp'ta birinin sizi engellediğini öğrenme.

WhatsApp, günlük iletişimimizin vazgeçilmez bir parçası haline geldiği için, bazen istenmeyen kişilerden mesaj almayı önlemek için bir engelleme özelliği sunar. Ancak, bu özellik kullanıcılar arasında merak uyandırır: Acaba biri beni engelledi mi? İşte bu sorunun yanıtını bulmanın bazı yolları:

Profil Değişiklikleri:

WhatsApp'ta biri sizi engellediyse, bu kişinin profil resmi ve durumu artık güncellenmeyebilir. Eğer aynı kişiye başka bir cihaz üzerinden erişebiliyorsanız, profil resmi veya durumunda herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Son Görülme Özelliği:

WhatsApp'ın "son görülme" özelliği, kişinin son çevrimiçi olduğu zamanı gösterir. Ancak, bu özellik bazen kullanıcılar tarafından kapatılabilir. Eğer bir kişinin son görülme özelliği kapalıysa ve birdenbire kaybolmuşsa, bu engellendiğinizin bir işareti olabilir.
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Mesajlar ve Aramalar:

Sizi engelleyen bir kişiye mesaj göndermeye veya aramaya çalıştığınızda, genellikle mesajlarınız iletilmez ve aramalar başarısız olur. Mesajlarınız tek tik olarak kalır ve mavi tik alamazsınız. Bu durum, mesajlarınızın iletilmediği ve karşı tarafın size ulaşamadığı anlamına gelir.

Grup Sohbetleri:

Sizi engelleyen birini yeni bir grup sohbetine ekleyemezsiniz. Eğer bu kişiyi yeni bir gruba eklemeye çalışırsanız, bu işlem gerçekleştirilemez ve bir hata mesajı alırsınız.
Engellendiğinizi düşünüyorsanız, yukarıdaki işaretlere dikkat edebilirsiniz. Ancak, bu işaretler her zaman kesin bir engelleme olduğunu göstermez. Örneğin, karşınızdaki kişinin telefonu kapalı olabilir veya diğer teknik sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle, karşınızdaki kişiyi doğrudan sormak en doğru yaklaşım olabilir.

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