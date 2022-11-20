Taksim bombacısının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! 'Elbiselerini çıkarsın' detayı dikkat çekti

PKK/YPG'li kadın terörist Ahlam Albashir'in hain saldırıdan önce gerçekleştirdiği WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Terörist Ammar Jarkas'ın saldırının ardından kız kardeşine, "Gadir kız eski elbiselerini, geldiği elbiselerini çıkarsın atsın. Atmamız için bir poşete koy" dediği ve böylelikle patlamadan önceden haberi olup kamuflaj için talimat verdiği tespit edildi.

Öte yandan Ammar Jarkas'ın telefonunda Halil M. adlı bir kişiyle yazışmada dikkat çekti. Jarkas'ın, terörist Albashir'in kaçarken çekilen fotoğrafını daire içine alarak 'Bu o' dediği, Halil M.'nin ise; "Allah için beni bilgilendir kardeşim, kardeşim vallahi aklım sizinle meşgul, vallahi öleceğim, benim ve ailen için bilgi ver." yazdığı görüldü.

Korsan taksici ile mesajlaşmış

Terörist Albhasir'ın gözaltına alınmadan kısa süre önce kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren korsan taksici Ahmet C.'ye "Merhaba" yazdığı, Ahmet C.'nin ise, "Merhaba ablacım bana durumun hakkında bilgi ver" şeklinde cevap verdiği görüldü.

Telefonu imha etmiş

Suriye uyruklu, Halep 10 Nisan 1999 doğumlu ve Saleh-Fatma'dan olma terörist Albashir'in banka bıraktığı bombanın yanında 41 dakika boyunca cep telefonuyla kendi fotoğraflarını çektiği, görüntülü görüşme yaptığı, kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren Ammar Jakkas'ın bu telefonu yolda kırıp imha ettiği öğrenildi.

Hassan saldırıdan hemen önce kaçmış

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının kilit ismi Bilal Hassan'ın kaçışının saldırıdan hemen önce başladığı ortaya çıktı. Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen Hassan'ın korsan taksici Yasir El Korali ile birlikte bombacı Ahlam Albashir'i Taksim'e bıraktıktan sonra Esenler'e dönüp eşyalarını topladığı saptandı.

Esenler'de göçmen kaçakçısı Ammar Jarkas olduğu değerlendirilen bir kişiyle bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kaçış güzergâhı deşifre edilen Bilal Hassan ve yanında kişinin ellerinde poşetler ve bir sırt çantası olduğu görüldü. İkilinin saat 16.10'da kahverengi Fiat Doblo ile hareket ettiği görüldü.

Edirne'ye giden Bilal Hassan'ın numarası tespit edilen cep telefonunu Edirne'ye gittikten sonra kapattığı belirlendi. Tunus-1995 doğumlu Jawaher Rzagnia adlı kişiye ait cep telefonunda aktif arama kaydına rastlanmazken, sadece WhatsApp ve Signal programları üzerinden mesajlaşma ve görüşmelerin yapıldığı tespit edildi.

Albashir ve Hassan'ın 22 Eylül saat 13.08'de Esenler'de bir eczaneye girdiği, ilaç satın aldıkları eczaneden 13.33'de çıktıkları tespit edildi.

Bölgede 'göçmen kaçakçılığı' yapan Hüseyin Güneş'in iki ayrı göçmen kaçakçılığı organizasyonu içerisindeyken kendisine teslim edilen Bilal Hassan'ı 10 kişilik ilk gruba dahil ettiği ve düzensiz kaçak göçmenlerin arasına karıştırarak onlarla birlikte kaçmasını sağladığı tespit edildi.

Yardım ve yataklık edenler de yakalandı

Terör saldırısına yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin Azez'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Hüssam kod adlı şüpheli, ikisinin ise Albashir ve Hassan'ın 27 Temmuz'da yasadışı yollarla yurda girişine yardım eden ve il dışında yakalanan 2 şüpheli olduğu öğrenildi.

Albashir ve firari suç ortağının yurda girişi sırasında sınır hattında çok sayıda araç değiştirdiği de tespit edildi. T.A, S.G, M.E.Y, M.E.A, H.A, H.A, S.C. ve H.A. isimli toplam 8 şüpheliden biri adliyeye sevk edilirken 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısının şüphelisi 5 kişi Bulgaristan'da yakalandı. Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA'ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını, şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.

Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan'a giriş yaptı. Şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan'ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami'nin de yer aldığı kaydedildi.

TNT kalıntıları birebir uyuştu

Terör saldırısında kullanılan zaman ayarlı olduğu değerlendirilen parça tesirli bombada kullanılan ve olay yerinden toplanan çiviler ve demir parçalarının fotoğraflarına ulaşıldı.

Fotoğraflarda; bombada kullanılan Nitro Selüloz ve TNT kalıntıları da belli oluyor. Terörist Ahlam Albashir'in firari Bilal Hassan ve korsan taksici olan Yasir Al Korali ile Taksim'e geldikleri ve Ahlam Albashir'i bıraktıkları araçta yapılan incelemelerde bulunan TNT kalıntılarıyla olay yerinde bulunan TNT kalıntılarının birebir uyuştuğu ifade edildi.

Görüntüler 'Hacı' kod adlı kişiye gönderilmiş

Terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in saldırının yaşandığı noktanın fotoğraf ve görüntülerini 22 Ekim Cumartesi 18.08'de yaptığı keşif sırasında çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde; teröristin bombayı bıraktığı bankın yanından geçerken cep telefonun kamerasını açtığı ve hem patlamanın yaşanacağı noktayı hem de caddesi iş yerleri ve kalabalığı kayda aldığı görüldü.

Teröristin çektiği görüntüleri, terör örgütü PKK'nın Ayn El Arab'daki (Kobani) sözde sorumlularından olan ve saldırı talimatını veren 'Hacı' kod adlı kişiye gönderildiği, saldırı yerinin bu şekilde belirlendiği değerlendiriliyor.