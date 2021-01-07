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Teknoloji WhatsApp sözleşmesinde neler var?
Teknoloji

WhatsApp sözleşmesinde neler var?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. WhatsApp sözleşmesi nedir, neleri içeriyor? WhatsApp gizlilik sözleşmesinde neler var? WhatsApp Facebook veri paylaşımı nedir? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-07 17:20:00 -
WhatsApp sözleşmesinde neler var?

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, yeni güncellemesi ile kullanıcıların dikkatini çekti. Koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Peki, WhatsApp sözleşmesinde neler var?

WhatsApp sözleşmesinde neler var?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.

Onay vermek zorunlu

WhatsApp tarafından yapılan resmi açıklamalara göre onayla birlikte kullanıcılarının verileri, artık Facebook ile paylaşılacak. WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.

Whatsapp sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.

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