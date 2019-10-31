WhatsApp son görülme özelliği kalkıyor mu? sorusu teknoloji ile yakından ilgili olanların merak konusu oldu. Dünyada en çok kullanılan sosyal ağlardan biri olan WhatsApp yapacağı yeni değişimle kullanıcılarını şaşırtacak. Peki, WhatsApp son görülme özelliği kalkıyor mu?

WhatsApp son görülme özelliği kalkıyor mu?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta dün yaşanan teknik bir arıza sonrasında kullanıcıların gizlilik ayarları değişti. Son görülme özelliği bir anda yok oldu. Bu gelişmeyle birlikte kullanıcılar "WhatsApp son görülme kalktı mı?" sorusuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Son dönemde ortaya atılan iddialara göre yeni güncellemeyle birlikte 'son görülme' özelliğinin kaldırılacağı konuşuluyor.

Dünyanın en çok kullanılan iletişim ağı WhatsApp kullanıcıları, son görülme özelliğinin kalkıp kalkmadığı sorularına yanıt arıyor. Hemen belirtelim ki, WhatsApp'ın son görülme özelliği halen kullanılıyor. Dün yaşanan teknik bir arızadan dolayı bazı kullanıcıların gizlilik ayarları kontrol dışında değişti. Gizlilik ayarlarınızdan eski haline getirebilirsiniz.

WhatsApp son görülme özelliği nasıl ayarlanır?

WhatsApp uygulamanızı açın. Daha sonra 'Ayarlar' bölümü içerisinden 'Hesap' kısmına giriş yapın. Burada yer alan 'Gizlilik' butonuna tıklayın. Gizlilik bölümü içerisinde son görülmenizi dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

WhatsApp'ta yaşanan teknik arızanın yanı sıra Instagram'da da aynı saatlerde erişim sorunu yaşandı. Instagram kullanıcıları, fotoğraf yüklerken sorun ile karşı karşıya kaldılar. İki uygulamada yaşanan sorun eş zamanlı olarak düzeldi.

Facebook bünyesine bağlı WhatsApp ve Instagram'daki sorun nedeniyle resmi bir açıklama yapılmazken, şu saatlerde iki uygulamaya erişim normal sağlanabiliyor.